A 40 años de un disco clave del metal argentino: Adrián Cenci revive el legado de V8 con "V8 No Murió".

El heavy metal argentino volverá a encontrarse con una de sus páginas más importantes. El próximo viernes 4 de septiembre, el histórico baterista Adrián Cenci, exintegrante de V8 y Logos, llegará a Rosario con "V8 No Murió – 40° Aniversario", un espectáculo que rendirá homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia del género en Latinoamérica.

La cita será en Floyd Rock Bar, un espacio emblemático para la escena rockera rosarina, donde Cenci encabezará una noche especialmente dedicada a celebrar las cuatro décadas de El Fin de los Inicuos, el tercer álbum de V8, considerado una obra fundamental dentro del heavy metal nacional.

Cómo será V8 No Murió - 40º Aniversario

Durante el concierto, el músico interpretará en vivo las canciones de ese disco, junto a varios de los clásicos que convirtieron a V8 en una referencia ineludible para generaciones de metaleros. El repertorio también incluirá composiciones de Logos, la banda que Cenci integró tras la disolución de V8 y que continuó expandiendo el legado del metal argentino durante los años noventa.

Hablar de V8 es hablar del nacimiento del heavy metal en Argentina. Formada a comienzos de los años 80, la banda abrió un camino inédito para el género en el país con una propuesta potente, letras de fuerte contenido social y una identidad que marcó a toda una generación. Su influencia trascendió las fronteras y terminó convirtiéndose en una referencia para buena parte de la escena metalera de Sudamérica.

En ese recorrido, El Fin de los Inicuos ocupa un lugar especial. Publicado en 1986, fue el último trabajo de estudio de V8 antes de su separación y terminó consolidándose como uno de los discos más recordados de la historia del metal argentino gracias a su sonido, su intensidad y el peso de sus composiciones.

Con "V8 No Murió", Adrián Cenci busca mantener vivo ese legado y ofrecer una experiencia pensada tanto para quienes vivieron el surgimiento de la banda como para las nuevas generaciones que descubrieron su música décadas después. El espectáculo propone un recorrido por canciones que siguen siendo parte del ADN del heavy nacional y que continúan inspirando a músicos y fanáticos.

La presentación será el viernes 4 de septiembre en Floyd Rock Bar, en la ciudad de Rosario. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline y también pueden adquirirse mediante Mercado Pago a través de la organización del evento.