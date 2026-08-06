Bombazo: revelaron las nuevas figuras que reemplazarían a Flor Peña y a Marley en Luzu TV

Luego de que Florencia Peña protagonizara un problemático momento al aire en Luzu TV al anunciar la falsa noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, el fundador del ciclo, Nicolás Occhiato, aseguró a través de sus redes sociales la desvinculación total de la actriz en la marca. En ese sentido, poco más de un més después de estos hechos, Yanina Latorre anunció que El Show del Verano, programa que llevaban adelante Flor y Marley, será conducido por otras figuras.

En ese sentido, reveló: “Tengo el reemplazo de Flor Peña y Marley en Luzu. El lunes arranca el programa en Luzu. Un mediodía mejor. Amoooor”. Luego, confesó que Joaquín Pollo Álvarez y Mica Vázquez aparecerán en la nueva grilla del programa: “El Pollo Álvarez y Mica Vázquez arrancan el lunes de 12.30 a 13.30 por Luzu. Un mediodía mejor”.

Anteriormente, durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Ángel de Brito contó el supuesto acuerdo económico entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato: “Flor ganaba unos 9 palos (millones), más dos PNT. Además se amenazaba con un juicio de 750 millones. Si arregla un PNT por mes de acá a diciembre, que se puede estimar que sale entre 5 a 10 millones por mes, son 60 millones hasta fin de año. No hizo mucho negocio”.

Qué pasó con Florencia Peña en Luzu TV

Florencia Peña fue partícipe de uno de los escándalos más comentados en este último tiempo tras anunciar la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, en vivo por Luzu TV. Sin embargo, esa noticia quedó totalmente desmentida por la familia del jugador y el dueño de la marca, Nicolás Occhiato decidió desvincular a la actriz mediante un comunicado en sus redes sociales: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.