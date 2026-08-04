Los detalles de la mansión de Messi en Barcelona.

Mientras Lionel Messi sigue sumando logros en su carrera deportiva, él y su esposa Antonela Roccuzzo también invirtieron en un patrimonio inmobiliario que refleja su éxito y estilo de vida. Su residencia en Castelldefels, cerca de Barcelona, es uno de los ejemplos más destacados de esas inversiones, pensada para brindar comodidad y privacidad a la familia.

Esta propiedad, ubicada en la exclusiva zona de Bellamar, se convirtió en el hogar principal durante los años en que Messi defendió la camiseta del FC Barcelona. Con el tiempo, la casa fue creciendo hasta transformarse en una mansión que combina un diseño mediterráneo contemporáneo con amplios espacios abiertos, grandes ventanales y una arquitectura que integra perfectamente los ambientes interiores con el entorno natural.

Gracias a la compra de terrenos vecinos, la propiedad supera los 10.000 metros cuadrados, convirtiéndose en un verdadero complejo privado. Este espacio permite a la familia disfrutar de absoluta tranquilidad y alejarse del foco público, algo fundamental para figuras de la talla del capitán argentino.

Los detalles de la mansión de Messi en Barcelona

El exterior es uno de los puntos fuertes de esta residencia. Cuenta con una piscina amplia rodeada de jardines, terrazas y áreas para descansar que aprovechan las vistas al mar Mediterráneo y al macizo del Garraf. Además, incluye un gimnasio totalmente equipado, una pista de pádel, una cancha de básquet y un campo de fútbol privado.

Para los hijos de Messi y Antonela, Thiago, Mateo y Ciro, el hogar ofrece espacios al aire libre especialmente diseñados para que puedan jugar y disfrutar en familia sin salir de la propiedad. Así, la mansión no solo es un símbolo de lujo, sino también un lugar pensado para la vida cotidiana y el disfrute conjunto.

La arquitectura mantiene el estilo minimalista que caracteriza a Messi y Antonela en todas sus propiedades alrededor del mundo. Con tonos neutros como beige, blanco y madera, el diseño interior es moderno y elegante, iluminado por grandes ventanales que conectan con los jardines exteriores, donde abundan las plantas que aportan color y privacidad. También hay un sector de parrilla y comidas para compartir con amigos, un punto clave para las reuniones familiares y sociales.

La casa de tres pisos incluye todos los espacios necesarios para la vida diaria y el relax familiar: cocina, sala de estar, una sala de cine privada, biblioteca y gimnasio equipado. Además, los patios delanteros y traseros son protagonistas, con una pileta climatizada, terrazas con vistas abiertas y rincones pensados para el descanso y la recreación.