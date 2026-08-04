Conmoción en el mundo del cine: falleció un reconocido actor a sus 67 años

Un reconocido actor de una de las franquicias más adoradas falleció a los 67 años por causas desconocidas.

Tras el estreno en cines de la película infantil Toy Story 5, el actor de doblaje mexicano Carlos del Campo, reconocido por darle voz a Slinky en una de las sagas más exitosas de Pixar, falleció a los 67 años por causas que, hasta el momento, no trascendieron públicamente.

La noticia fue confirmada el pasado domingo por sus familiares. Poco después, usuarios de las redes sociales que seguían de cerca la trayectoria del intérprete le dedicaron emotivos mensajes de despedida y expresaron su apoyo a sus seres queridos, además de manifestar su tristeza por la noticia.

Por otra parte, medios locales informaron que Carlos del Campo atravesaba un delicado estado de salud y que permanecía alejado de los estudios de grabación. Esa situación explicaría su ausencia en la nueva producción de Toy Story 5, cuyo primer material promocional ya presentó una nueva voz para el personaje de Slinky.

Quién era Carlos del Campo

Carlos del Campo fue una reconocida figura en el mundo del doblaje internacional tras su éxito por convertirse en el único actor de doblaje latino que interpretó a C-3PO durante toda la saga cinematográfica principal de Star Wars. Luego, logró ganarse el cariño de las personas al darle voz a Slinky en las primeras cuatro entregas de Toy Story, personaje que se transformó en uno de los favoritos de la franquicia de Pixar.

Personaje de Slinky en la franquicia de Toy Story.

Asimismo, su carrera del doblaje continuó y le dió vida a personajes de animes históricos como Gin Ichimaru en Bleach, el profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon, Director Kuno en Ranma ½, Bulk en distintas versiones de Power Rangers y Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco. A pesar de que no pudo participar en la última película de Toy Story, los fanáticos de la franquicia dejaron mensajes de despedida en las redes sociales recordando frases icónicas de su personaje.