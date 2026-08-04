La muerte en la música brasileña que emocionó a Lula da Silva: quién fue Bagre Fagundes

Bagre Fagundes falleció a los 86 años.

El folklore del sur de Brasil está de luto tras la partida de Euclides Fagundes Filho, popularmente inmortalizado como Bagre Fagundes. El destacado instrumentista, compositor y cantante falleció el domingo 2 de agosto a los 86 años en la ciudad de Porto Alegre, dejando un legado imborrable en la cultura de los Pampas y en la música de raíz regional.

La magnitud de su pérdida resonó en las altas esferas del gobierno nacional: el presidente Lula da Silva expresó públicamente su pesar por el fallecimiento del artista, destacando la sensibilidad con la que llevó el sentir popular a los grandes escenarios. "Con su acordeón y su poesía, Bagre ayudó a preservar y difundir la música tradicional gaúcha, llevando a grandes públicos la cultura de los Pampas que guardaba en su corazón", manifestó el mandatario, recordando además el acompañamiento del músico en las luchas sociales de Río Grande del Sur.

Iniciado en la música desde muy joven en la radio local y formado al calor de una numerosa familia de artistas -con quienes más tarde fundaría la agrupación Os Fagundes-, Bagre se transformó en una referencia ineludible de la tradición riograndense. Junto a su hermano Nico compuso hitos del cancionero como Canto Alegretense y Origens, este último utilizado durante años como cortina del emblemático programa televisivo Galpão Crioulo.

Más allá de su prolífica labor como acordeonista y autor, Fagundes mantuvo una comprometida trayectoria política y sindical. Graduado en Derecho, fue concejal en Alegrete, dirigente del gremio bancario y funcionario de cultura, abocándose a la gestión del Instituto Gaúcho de Tradición y Folclore.

Bagre Fagundes.

Tristeza por la partida de una actriz internacional

La actriz filipina Mary Rivera, conocida por interpretar a la abuela de Ned Leeds en la película Spider-Man: No Way Home, falleció a los 82 años el pasado 15 de abril en la ciudad de Honolulu, Hawái. Según reportó el medio TMZ, la causa de su deceso estuvo vinculada a un accidente cerebrovascular.

Nacida el 2 de junio de 1943 en la provincia de Iloilo, Filipinas, Rivera se graduó en Educación por la Universidad de San Agustín en 1964. En sus primeros años de actividad laboral se desempeñó en el ámbito radial de su país natal. Posteriormente se radicó en Hawái, donde desarrolló una trayectoria dedicada a la docencia y a la labor misionera religiosa hasta su retiro. Su participación en la superproducción de Marvel, aunque breve, cobró particular notoriedad por el valor simbólico de representación que tuvo para la comunidad filipina en la industria del entretenimiento.