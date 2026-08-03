Frutas y verduras de estación baratas en agosto 2026: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor

A la hora de comprar en la verdulería, una de las grandes estrategias está en conocer cuáles son las frutas y verduras de temporada para poder optimizar el presupuesto familiar y mantener una alimentación equilibrada. Es que los picos de producción regional se traducen en dos claves: precios más accesibles y una calidad superior de los alimentos.
Cuáles son las frutas y verduras de estación baratas en agosto 2026
Elegir productos estacionales no solo ayuda a cuidar el bolsillo ante los cambios de precios, sino que garantiza el consumo de alimentos en su punto justo de maduración y con un mayor aporte de nutrientes.
Durante el último tramo del invierno, el mercado se nutre principalmente de cítricos y verduras de hoja o de raíz, que resisten las bajas temperaturas y registran un alto volumen de cosecha, por eso en agosto 2026 conviene comprar:
Frutas
- Mandarina
- Naranja de ombligo
- Limón
- Pomelo
Se trata de variedades que sedestacan por su abundancia, bajo costo por kilo y por su alto contenido de vitamina C, un micronutriente clave para reforzar el sistema inmunológico en los meses fríos. Asimismo, durante agosto la manzana y la pera mantienen una disponibilidad constante a valores competitivos, ideales como alternativas prácticas para el consumo diario o para hacer postres caseros.
Durante agosto predominan los cítricos y las verduras de hoja verde (Foto: Freepik)
Hortalizas y verduras
Agosto es el mes ideal para incorporar hortalizas de hojas verdes intensas como:
- Acelga
- Espinaca
- Lechuga
- Radicheta
- Brócoli
- Coliflor
Al encontrarse en su período de cosecha óptimo, estas opciones suelen registrar precios notablemente inferiores en comparación con los vegetales de verano. Además, platos más calóricos y reconfortantes, se recomiendan también el zapallo (anco y cabutiá), la batata, la zanahoria, el puerro y la cebolla de verdeo, que ofrecen un excelente rendimiento en guisados, sopas y tartas, aportando fibra y versatilidad a bajo costo.