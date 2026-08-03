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Frutas y verduras de estación baratas en agosto 2026: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor

Todavía continúa la temporada de frío en Argentina y hay ciertas frutas y verduras que tienen mejor calidad y precios más bajos. Cuáles comprar para ahorrar.

03 de agosto, 2026 | 13.56

A la hora de comprar en la verdulería, una de las grandes estrategias está en conocer cuáles son las frutas y verduras de temporada para poder optimizar el presupuesto familiar y mantener una alimentación equilibrada. Es que los picos de producción regional se traducen en dos claves: precios más accesibles y una calidad superior de los alimentos.

Cuáles son las frutas y verduras de estación baratas en agosto 2026

Elegir productos estacionales no solo ayuda a cuidar el bolsillo ante los cambios de precios, sino que garantiza el consumo de alimentos en su punto justo de maduración y con un mayor aporte de nutrientes.

Durante el último tramo del invierno, el mercado se nutre principalmente de cítricos y verduras de hoja o de raíz, que resisten las bajas temperaturas y registran un alto volumen de cosecha, por eso en agosto 2026 conviene comprar:

Frutas

  • Mandarina
  • Naranja de ombligo
  • Limón
  • Pomelo

 Se trata de variedades que sedestacan por su abundancia, bajo costo por kilo y por su alto contenido de vitamina C, un micronutriente clave para reforzar el sistema inmunológico en los meses fríos. Asimismo, durante agosto la manzana y la pera mantienen una disponibilidad constante a valores competitivos, ideales como alternativas prácticas para el consumo diario o para hacer postres caseros. 

Durante agosto predominan los cítricos y las verduras de hoja verde (Foto: Freepik)

Hortalizas y verduras

Agosto es el mes ideal para incorporar hortalizas de hojas verdes intensas como:

  • Acelga
  • Espinaca
  • Lechuga
  • Radicheta
  • Brócoli
  • Coliflor

MÁS INFO

 Al encontrarse en su período de cosecha óptimo, estas opciones suelen registrar precios notablemente inferiores en comparación con los vegetales de verano. Además, platos más calóricos y reconfortantes, se recomiendan también el zapallo (anco y cabutiá), la batata, la zanahoria, el puerro y la cebolla de verdeo, que ofrecen un excelente rendimiento en guisados, sopas y tartas, aportando fibra y versatilidad a bajo costo.

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