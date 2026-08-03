Frutas y verduras de estación baratas en agosto 2026: qué comprar este mes para ahorrar y comer mejor

A la hora de comprar en la verdulería, una de las grandes estrategias está en conocer cuáles son las frutas y verduras de temporada para poder optimizar el presupuesto familiar y mantener una alimentación equilibrada. Es que los picos de producción regional se traducen en dos claves: precios más accesibles y una calidad superior de los alimentos.

Cuáles son las frutas y verduras de estación baratas en agosto 2026

Elegir productos estacionales no solo ayuda a cuidar el bolsillo ante los cambios de precios, sino que garantiza el consumo de alimentos en su punto justo de maduración y con un mayor aporte de nutrientes.

Durante el último tramo del invierno, el mercado se nutre principalmente de cítricos y verduras de hoja o de raíz, que resisten las bajas temperaturas y registran un alto volumen de cosecha, por eso en agosto 2026 conviene comprar:

Frutas

Mandarina

Naranja de ombligo

Limón

Pomelo

Se trata de variedades que sedestacan por su abundancia, bajo costo por kilo y por su alto contenido de vitamina C, un micronutriente clave para reforzar el sistema inmunológico en los meses fríos. Asimismo, durante agosto la manzana y la pera mantienen una disponibilidad constante a valores competitivos, ideales como alternativas prácticas para el consumo diario o para hacer postres caseros.

Durante agosto predominan los cítricos y las verduras de hoja verde (Foto: Freepik)

Hortalizas y verduras

Agosto es el mes ideal para incorporar hortalizas de hojas verdes intensas como:

Acelga

Espinaca

Lechuga

Radicheta

Brócoli

Coliflor

Al encontrarse en su período de cosecha óptimo, estas opciones suelen registrar precios notablemente inferiores en comparación con los vegetales de verano. Además, platos más calóricos y reconfortantes, se recomiendan también el zapallo (anco y cabutiá), la batata, la zanahoria, el puerro y la cebolla de verdeo, que ofrecen un excelente rendimiento en guisados, sopas y tartas, aportando fibra y versatilidad a bajo costo.