Video: el gol de Santiago Ascacibar para el 1 a 0 de Boca Juniors ante Newell's

El 1 a 0 de Ascacibar en Boca vs. Newell's por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Boca Juniors se puso en ventaja en el partido frente a Newell's Old Boys por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El autor del gol fue Santiago Ascacibar, quien a la media hora de partido conectó de cabeza un centro de Sebastián Villa para abrir el marcador en el duelo que se está disputando en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa.

Por dónde ver Boca vs Newell´s en el fútbol argentino

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre Boca y Newell´s será transmitido por TNT Sports (Pack premium).

La dura derrota de Boca frente a Riestra en el debut del Clausura

Boca sufrió un duro traspié en el inicio del Torneo Clausura al caer por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró una de sus actuaciones más flojas del semestre y fue ampliamente superado por un rival que aprovechó cada oportunidad para golpear en el primer tiempo y encaminar una victoria histórica.

El conjunto local resolvió el encuentro antes del descanso gracias a los goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz. Boca nunca logró acomodarse en el partido, mostró dificultades para generar juego asociado, perdió la mayoría de los duelos individuales y evidenció serios problemas defensivos ante un Riestra que fue intenso, efectivo y dominó el desarrollo desde el comienzo.

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