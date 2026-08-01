Racing se prepara para perder a una figura, quien no jugará ante Tigre y está a un paso de ser transferido al exterior.

Racing afrontará este sábado un partido especial ante Tigre, desde las 20.30, por el Torneo Clausura. Santiago Sosa, quien se transformó en figura desde su arribo en 2024, no estará disponible ante el conjunto de Victoria y todo indica que su ausencia relacionada a su inminente venta al Vasco Da Gama, equipo que lo puso como prioridad en este mercado de pases.

Después de varias jornadas de incertidumbre, Racing decidió no arriesgar a Sosa en el encuentro frente al "Matador". La determinación se produce luego de que la dirigencia encabezada por Diego Milito terminara de cerrar los últimos detalles de la transferencia.

La "Academia" llevaba alrededor de dos semanas negociando con Vasco Da Gama por el volante. El acuerdo avanzó tanto en el monto de la operación como en las condiciones de pago, uno de los principales puntos que había generado diferencias entre las partes.

La presencia de Admar Lopes, director deportivo del conjunto brasileño, en Buenos Aires desde comienzos de la semana fue otra señal concreta de que las conversaciones ingresaron en su etapa decisiva. El objetivo del dirigente es terminar de sellar la transferencia y llevarse a Sosa rumbo a Río de Janeiro.

Cuánto dinero recibirá Racing por Santiago Sosa

La operación contempla una cifra importante para las arcas del club de Avellaneda por el jugador surigo en River Plate, después de que el equipo brasileño presentara los avales que exigía la directiva del conjunto argentino.

De acuerdo con lo acordado, Racing percibiría 4 millones de dólares netos cuando Sosa firme su contrato con Vasco Da Gama. Luego, ingresarán otros 2 millones de dólares a medida que se cumplan las condiciones establecidas para los pagos restantes.

Además, cabe resaltar que el 20% de la ficha pertenece a Atlanta United, mientras que también existe una plusvalía establecida por la institución de la MLS. Ese escenario se originó cuando Sosa llegó a Racing a préstamo a comienzos de 2024, con una opción de compra de 4 millones de dólares por el 80% de su pase.

La "Academia" terminó ejecutando aquella opción durante la gestión de Víctor Blanco como presidente. Ahora, poco más de un año después, el mediocampista está cerca de protagonizar una nueva transferencia internacional.

Racing ya busca un reemplazante

Con la venta de Sosa al exterior, Racing tendrá una ventana especial para incorporar un futbolista en su reemplazo. El plazo para concretar esa operación se extenderá hasta el 2 de septiembre.

El principal apuntado por la dirigencia es Agustín Cardozo, mediocampista central de Lanús. No se trata de un nombre desconocido para la Academia: el club ya había intentado contratarlo anteriormente, antes de que Matías Kranevitter se convirtiera en una alternativa para esa posición.

La posible llegada de Cardozo aparece entonces como una de las primeras consecuencias directas de la salida de Sosa. Racing perderá a un jugador importante, pero contará con la posibilidad de utilizar el dinero de la transferencia y el cupo extraordinario para buscar una alternativa.

El último partido de Sosa con Racing

Así, el encuentro frente a Rosario Central podría haber significado el cierre de una etapa para Sosa, ya que el mediocampista ni siquiera tendrá la posibilidad de despedirse dentro de la cancha.

La decisión de no incluirlo responde al avance de las negociaciones con Vasco Da Gama y a la intención de Racing de evitar cualquier riesgo mientras se terminan de resolver los últimos detalles de la transferencia.

Desde su llegada a Racing en 2024, el volante disputó 113 partidos con la camiseta "Blaquiceleste", en los que marcó 7 goles y brindó 3 asistencias. En los dos años y medios, Sosa se transformó en referente indiscutido y fue figura de la Copa Sudamericana 2024.