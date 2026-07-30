Vincic, árbitro de la final del Mundial 2026, rompió el silencio: "Mi charla con Messi"

Slavko Vincic rompió el silencio tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, rompió el silencio once días después del encuentro. El esloveno de 46 años, que se acaba de retirar de la actividad profesional en el fútbol, repasó lo que significó su trabajo a lo largo de los 120 minutos en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Durante la entrevista con el medio de su país Brdo pri Kranju, el exjuez de campo aportó además detalles de lo que fueron sus conversaciones con Lionel Messi, el capitán de la "Albiceleste". Muy tranquilo, el esloveno que estuvo preso por algunos días aseguró que su tarea fue correcta y destacó todo lo que conlleva dirigir por última vez nada menos que en la definición por el título de una Copa del Mundo.

Vincic habló tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: "Hicimos bien nuestro trabajo"

Acerca de su labor puntualmente en el encuentro por el título, el exárbitro recalcó que "la responsabilidad es enorme cuando toda tu carrera arbitral se reduce a un sólo partido...". "Sabía que la mayor parte del trabajo consistiría en dirigir el encuentro: cuándo detenerlo y cuándo permitir que la acción continuara. Creo que no tuvimos demasiados problemas", profundizó el esloveno.

De hecho, Vincic mencionó que "es la final del Mundial. La mentalidad y las reacciones de los jugadores son diferentes y, dada la importancia del partido, hay que entenderlo todo". Además, aseveró que "el mayor reto es gestionar todo correctamente durante el partido". Sobre su rendimiento en Nueva Jersey, amplió: "No fuimos tema de conversación después del partido, lo que demuestra que hicimos bien nuestro trabajo en general. Creo que nuestra estrategia arbitral fue la correcta". Por último, con respecto al diálogo con el capitán de la "Albiceleste", recordó: "¿Mi charla con Messi? Dejaré esa conversación en la cancha, pero puedo decir que se comportó de manera deportivamente correcta".

La expulsión de Enzo Fernández, determinante para el desarrollo de la prórroga.

Durante la entrevista con el medio Sport, Vincic contó cómo fue su reacción cuando lo designaron para impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España: “Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. Y, por supuesto, también orgullo por la NZS y la organización arbitral”.

El esloveno también remarcó el peso de la responsabilidad y destacó el vínculo construido con sus asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačić: “A lo largo de todos estos años, nos hemos llegado a conocer bien, sabemos lo que piensa cada uno, cómo se siente y nos entendemos. Esa es la base del éxito. Hemos pasado muchos días juntos en hoteles, seminarios, preparativos, partidos. Para mí, son como una segunda familia y sin ellos, lo que hemos logrado no habría sido posible”.

Por qué fue preso Vincic

Vincic estuvo detenido dentro de una investigación por prostitución, tráfico de armas y narcotráfico. El árbitro fue encontrado junto a otras 25 personas y nueve mujeres en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina. El operativo se realizó porque los investigadores avanzaban sobre una red de actividades ilegales.

Según explicó en aquel momento, el árbitro llegó al lugar por la invitación de un conocido. “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento”, había expresado. Sobre el momento que llegaron los agentes de seguridad, recordó: “Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente llegó la policía y sucedió lo que sucedió”. El operativo derivó en el secuestro de una cantidad considerable de cocaína, armas de fuego, chalecos antibalas y una suma importante de dinero en efectivo.

El árbitro declaró desconocer las actividades que se realizaban en el lugar y, luego de que no encontraran pruebas en su contra, fue liberado. Sin embargo, el nombre de Vincic quedó asociado para siempre a la investigación, aunque su inocencia le permitió continuar con su carrera dentro del arbitraje internacional. Por su parte, la Federación de Fútbol de Eslovenia respaldó su versión y aseguró que el árbitro estuvo “en el sitio equivocado en el momento inadecuado”.

La investigación judicial determinó que la responsable principal de la organización era una mujer que había sido interceptada cuando intentaba cruzar la frontera hacia Croacia junto a otras personas. Las pruebas reunidas por la Justicia bosnia no permitieron establecer ninguna conexión entre Vincic y las actividades ilícitas, por lo que el caso quedó definitivamente cerrado en torno a la figura del árbitro.

Casi seis años después de aquel episodio, el árbitro esloveno llegó a dirigir la definición del Mundial 2026 donde la Selección Argentina perdió contra España, en un partido que además incluyó la expulsión de Enzo Fernández. Curiosamente, la "Albiceleste" hizo 24 faltas y recibió cinco amonestaciones, mientras que la "Roja" cometió 21 infracciones pero ninguno vio la tarjeta amarilla.