Igual que en Italia 1990: la curiosa coincidencia sobre el retiro de Slavko Vincic, el árbitro de Argentina vs. España

Con Slavko Vincic: todos los árbitros que se retiraron tras dirigir una final del Mundial.

El árbitro Slavko Vincic, quien impartió justicia en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, anunció su retiro a los 46 años. El juez esloveno concluyó su extensa trayectoria en el fútbol europeo apenas una semana después de dirigir el duelo por el título en en Nueva Jersey (Estados Unidos) y sumó su nombre a una llamativa estadística de la competición que tiene a la 'Albiceleste' como protagonista. Al igual que el italiano Sergio Gonella en la edición de Argentina 1978 y el mexicano Edgardo Codesal en Italia 1990, Vincic también le puso un cierre a su carrera después de dirigir la final de la Copa del Mundo.

Gonella fue el primer antecedente en las finales de los Mundiales: el piamontés arbitró el cruce entre Argentina y Países Bajos el 25 de junio de 1978 en el Estadio Monumental y, con 45 años, decidió retirarse de la actividad cuatro días después de aquella definición. En aquella ocasión, el combinado nacional dirigido técnicamente por César Luis Menotti se alzó por primera vez con el trofeo tras vencer por 3 a 1 a la 'Oranje' en tiempo suplementario.

Ese encuentro marcó el cierre de una carrera en la que Gonella había alcanzado uno de los mayores reconocimientos para un referí. Antes de ponerle fin a su trayectoria, también había dirigido la final de la Eurocopa de 1976 entre Checoslovaquia y Alemania Federal.

Doce años después se repitió la misma situación con Edgardo Codesal, nuevamente con la 'Albiceleste' como protagonista. El árbitro representante de México fue designado para la final del Mundial de Italia 1990 entre el equipo comandado por Carlos Salvador Bilardo, que venía de coronarse campeón en 1986, y Alemania Federal, partido que terminó con victoria de los germanos por 1 a 0 en el Estadio Olímpico de Roma gracias al recordado penal convertido por Andreas Brehme. Tras ese compromiso, también dio por finalizada su carrera como árbitro.

El caso de George Reader, el primer árbitro en retirarse tras la "final" de Brasil 1950

Antes de esos casos existió un antecedente aún más antiguo, aunque con una particularidad: el inglés George Reader puso fin a su carrera después del Mundial de Brasil 1950, torneo en el que arbitró el histórico triunfo por 2 a 1 de Uruguay sobre el seleccionado anfitrión en el Estadio Maracaná. Aquel partido definió al campeón y pasó a la historia como el "Maracanazo"; sin embargo, técnicamente no se trató de un partido por el título, ya que en esa edición del torneo la fase final no se resolvió por eliminación directa sino a través de un cuadrangular entre la 'Celeste', la 'Canarinha', Suecia y España.

Reader, de 53 años, había regresado de un retiro previo para participar de esa Copa del Mundo y, una vez finalizado el certamen disputado en Brasil , se retiró definitivamente del arbitraje. Si bien la victoria de Uruguay sobre Brasil la consagró como campeona, al no tratarse de una final no se lo considera dentro de la estadística que integran Gonella, Cobresal y, a partir de hoy, Vincic.

Se retiró Slavko Vincic, árbitro de la final Argentina vs. España: cómo fue su Mundial 2026

La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol de Eslovenia a través de un escueto comunicado en su página web: "Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vinčić concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo". A partir de dicha publicación, recrudecieron las especulaciones acerca de lo sucedido en el encuentro.

Se retiró Slavko Vincic, el polémico árbitro de la final entre Argentina y España.

Además del partido por el título máximo, Vinčić impartió justicia en otros tres duelos del certamen durante el Mundial 2026: el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos en el debut, el triunfo 2-1 de Argelia sobre Jordania por el mismo Grupo J de la "Albiceleste" y la victoria 2-0 de México ante Ecuador en los octavos de final, cuando expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca.