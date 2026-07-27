CABA, a un paso de completar una obra clave para activar el TramBus: cuándo empieza a circular

La Ciudad de Buenos Aires avanza con las obras para la puesta en marcha del TramBus, el nuevo sistema de transporte eléctrico que unirá el sur y el norte porteño.

A pocos meses del inicio previsto del servicio, ya se encuentran en ejecución la mayoría de los paradores y los trabajos sobre los carriles exclusivos, una infraestructura considerada clave para que las unidades puedan circular con prioridad de paso y reducir los tiempos de viaje.

El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, informó en X que ya están en obra 51 de los 72 paradores previstos para la primera línea (T1). Además, explicó que el corredor contará con carriles exclusivos y semáforos inteligentes que otorgarán prioridad a las unidades en las principales intersecciones, una tecnología que permitirá mejorar la velocidad comercial del servicio.

¿Cuándo empezará a funcionar el TramBus de Buenos Aires?

De acuerdo con el cronograma oficial, la línea T1 comenzará a operar hacia fines de 2026, una vez concluidas las obras de infraestructura y finalizadas las pruebas piloto que ya se realizan con una unidad sobre el recorrido del ramal C de la línea 34.

A través de sus redes sociales, Pablo Bereciartua señaló: "Ya están listos los primeros TramBus de la T1. A fin de año te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque". El funcionario agregó que los trabajos sobre los paradores, los carriles exclusivos y los semáforos con prioridad de paso forman parte de la etapa final para la puesta en marcha del sistema.

El recorrido inicial tendrá cerca de 20 kilómetros y conectará Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery. A lo largo del trayecto atravesará los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, además de integrarse con las líneas A, B, D, E y H de subte y con distintas estaciones ferroviarias.

¿Cómo será el nuevo TramBus de Buenos Aires?

El TramBus funcionará como un complemento de la red de subtes. A diferencia de un tranvía tradicional, utilizará neumáticos y no requerirá vías ferroviarias, lo que reduce el impacto de las obras y brinda mayor flexibilidad para adaptar sus recorridos.

Las unidades serán 100% eléctricas, de piso bajo y totalmente accesibles. También contarán con aire acondicionado, conexión WiFi, puertos USB, información visual para pasajeros y sistema multipago. Según el Gobierno porteño, el objetivo es ofrecer un medio de transporte con cero emisiones directas y menor contaminación sonora.

La infraestructura incluirá carriles exclusivos y preferenciales en distintos tramos del recorrido. Además, los semáforos inteligentes detectarán la aproximación de las unidades para otorgarles prioridad de circulación, una medida que, según las estimaciones oficiales, permitirá reducir hasta un 40% el tiempo de viaje entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

Con la construcción de los paradores y la adecuación de los corredores en su etapa final, la Ciudad encara los últimos meses antes de la inauguración del primer TramBus, un proyecto con el que busca ampliar la oferta de transporte eléctrico e integrar nuevos corredores al Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU).