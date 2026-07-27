 Alerta en la cuenta turística: la fuga de divisas duplica el ingreso de dólares

Durante junio y el segundo trimestre del año, los desplazamientos turísticos hacia y desde la Argentina registraron dinámicas contrapuestas que encendieron luces de alarma en el frente externo. Aunque las llegadas de visitantes extranjeros por vía aérea mostraron una recuperación en la comparación interanual, la salida de residentes al exterior mantuvo una magnitud considerable que volvió a inclinar de forma negativa el balance económico del sector. Esta brecha dejó al descubierto una marcada sangría en el ingreso neto de divisas por viajes internacionales.

El balance de junio: repunte receptivo pero saldo negativo

En el sexto mes del año, el turismo receptivo contabilizó el ingreso de 329,2 mil turistas no residentes por todas las vías de acceso al país, lo que representó un leve incremento del 3,3% respecto al mismo mes del año anterior. La vía aérea concentró el 56,5% de las llegadas con 185,9 mil viajeros (+13,2% interanual), impulsada principalmente por el arribo de ciudadanos brasileños (30,8% del total), uruguayos (14,2%) y chilenos (12,8%).

Sin embargo, las salidas de residentes hacia el exterior treparon a 501,9 mil turistas. A pesar de significar un descenso interanual del 22%, este volumen superó ampliamente al flujo de ingreso. Como resultado, junio cerró con un saldo negativo de 172,7 mil turistas y un déficit total de 313,1 mil visitantes internacionales al sumar el flujo de excursionistas.

Cuenta turística: casi U$S 800 millones de déficit en el trimestre

El verdadero impacto en las reservas de divisas se consolidó durante el segundo trimestre del año al evaluar el volumen de gasto realizado. A través de las principales vías monitoreadas por la Encuesta de Turismo Internacional (Ezeiza, Aeroparque y el Puerto de Buenos Aires), el egreso de divisas duplicó con creces la entrada de moneda extranjera.

En detalle, el gasto total de los turistas no residentes que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque alcanzó los U$S 608,8 millones, con un gasto diario promedio por persona de U$S 87,3. Por la vía fluvial del Puerto de Buenos Aires ingresaron otros U$S 32,5 millones. Sumando ambos accesos, el turismo receptivo aportó U$S 641,3 millones.

Por el contrario, los turistas argentinos que viajaron al exterior vía Ezeiza y Aeroparque gastaron U$S 1.360,7 millones (U$S 105,8 diarios por persona), impulsados por viajes a destinos como Europa (U$S 423,1 millones) y Estados Unidos y Canadá (U$S 269,9 millones). A esto se sumaron U$S 36,6 millones egresados por el Puerto de Buenos Aires. De este modo, la fuga total por turismo en estas vías trepó a U$S 1.397,3 millones, dejando un déficit neto trimestral de U$S 756 millones.

Cambios de comportamiento y destinos predilectos

El perfil de consumo también exhibió diferencias operativas. Mientras que el 40,6% de los argentinos que viajaron al exterior optaron por alojamientos en hoteles de 4 y 5 estrellas, los visitantes extranjeros que llegaron al país se concentraron en opciones de menor categoría o alquileres temporarios.

Las cifras publicadas oficialmente por el Indec señalan que, acumulado el primer semestre, el balance turístico arroja un saldo negativo de 3,48 millones de turistas, consolidando una tendencia que presiona de forma constante sobre el balance de pagos del sector externo.