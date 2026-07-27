La decisión que tomó Nico Occhiato con Flor Peña y Marley: "La situación quedó..."

La decisión que tomó Nico Occhiato con Flor Peña y Marley.

Más de un mes pasó ya de la abrupta salida de Flor Peña de Luzu TV, luego de que Nico Occhiato la desvinculara por haber compartido una fake news sobre la salud del papá de Lionel Messi. Esto generó gran revuelo en el plano mediático, donde se tejieron un sinfín de teorías y hasta se habló de un juicio entre ambas partes en reclamo de una indemnización millonaria.

Sin embargo, con las aguas ya más calmas y con el Mundial ya en el pasado, la situación ahora es un poco más transparente. Según explicó Ángel De Brito en Bondi, Nico Occhiato se reunió tanto con Flor Peña como con Marley, quien la acompañaba en la conducción de El Show del Verano. Y hubo algunas definiciones.

Nico Occhiato junto a Flor Peña y Marley.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre Nico Occhiato, Flor Peña y Marley?

En primera medida, el periodista de espectáculos señaló: "¿Recuerdan que Flor Peña y Marley querían volver a Luzu a su horario?". En ese sentido, comentó: "Después de la información que dio Flor sobre el padre de Messi comenzaron con el abogado, las llamadas por teléfono, los representantes y demás". Seguido a ello, explicó que "hubo varias reuniones con Flor" pero que "la situación quedó áspera entre ella y Nico", aunque advirtió que "no habrá juicio".

"La intención era volver y su representante está hablando con todo el mundo para que eso pase, pero Nico ya tomó una decisión y la comunicó a todos", indicó De Brito, dejando entrever que la postura de Occhiato es inamovible. Por otra parte, se refirió a lo respecta a Marley: "Occhiato habló con él y le dijo: 'Alejandro, si vos querés volver a Luzu tenés las puertas abiertas, pero sin Flor Peña'". "Marley puede volver al programa con otra dupla, puede volver solo más adelante o no volver más. Esas son las tres opciones", concluyó De Brito.