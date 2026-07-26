El conflicto entre los trabajadores y las empresas del Transporte en territorio catamarqueño escala. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja confirmó que llevará a cabo un paro total de actividades en el servicio de transporte de pasajeros, luego de dar por agotadas todas las instancias de diálogo y conciliación voluntaria con las compañías del sector.

A través de un comunicado oficial emitido por la conducción del gremio, la organización sindical señaló que durante meses mantuvo una postura orientada a preservar la prestación del servicio. Sin embargo, remarcaron que el "sostenido incumplimiento de las obligaciones salariales" volvió insostenible la situación, agravada por una deuda salarial pendiente desde el año 2024 que las empresas desconocen.

"El salario de los trabajadores es innegociable y no vamos a renunciar a nuestro reclamo", apuntaron los trabajadores en el documento firmado por la comisión directiva.

Según detalló El Esquiú, la entidad resolvió avanzar de manera firme con la medida de acción directa. Si bien la decisión de la huelga ya fue ratificada, desde la seccional aclararon que la fecha exacta de implementación del cese de actividades será informada oportunamente.

Tras el aumento en el boleto mínimo de colectivo autorizado por el gobernador Raúl Jalil, que alcanzó los $1.600 a comienzos de junio, la Capital provincial ascendió al puesto 17 del ranking nacional de tarifas del transporte urbano. Según el relevamiento publicado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la provincia se ubicaba en el puesto 29 del país, con una tarifa mínima de $1.250.

LA UTA LLEGÓ A UN ACUERDO EN EL AMBA PERO ADVIERTEN QUE LA PAZ DURARÁ 3 MESES

La UTA y las cámaras empresarias del transporte automotor alcanzaron un acuerdo salarial para el trimestre julio-septiembre, lo que desactivó la amenaza de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El convenio establece una recomposición escalonada de los salarios básicos y garantiza la continuidad del servicio mientras dure la vigencia del entendimiento.

El acuerdo fijó para los choferes un salario básico de $1.645.721 desde julio, que ascenderá a $1.676.990 en agosto y a $1.707.176 en septiembre. Además, se otorgó una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000, junto con un incremento progresivo de los viáticos diarios, que pasarán de $20.000 en julio a $22.000 en septiembre. Los aumentos serán proporcionales para el resto de las categorías del convenio.

La negociación se produjo luego de varias semanas de tensión entre el gremio, las empresas y el Gobierno por el financiamiento de las mejoras salariales. La posibilidad de una nueva medida de fuerza había generado preocupación entre los usuarios del transporte público, aunque finalmente las partes lograron cerrar un entendimiento que evitó la interrupción del servicio.

Con este acuerdo, la discusión salarial quedó resuelta por tres meses, aunque el conflicto de fondo por el esquema de subsidios y el financiamiento del sistema de transporte permanece abierto. Finalizado el período de vigencia del convenio, las partes deberán volver a reunirse para negociar una nueva actualización salarial.