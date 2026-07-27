ATE se reúne hoy para definir un nuevo paro nacional la semana que viene

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reúne este lunes a las 11 para definir una nueva medida de fuerza de alcance nacional para la primera semana de agosto, en rechazo a la pérdida del poder adquisitivo, los despidos y el desmantelamiento de organismos y empresas públicas.

El encuentro se realizará en el Hotel Quagliaro, perteneciente al sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los dirigentes analizarán la continuidad y profundización del plan de acción gremial frente a las políticas del Gobierno nacional.

“En el sector público no se soporta más ajuste. En este momento, más de la mitad de los salarios se destinan a cubrir el costo de las tarifas de servicios y de los alquileres”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

El sindicato ya había definido participar el 7 de agosto, Día de San Cayetano, de una Jornada Nacional de Lucha y de la movilización por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, pero aclaró que el posible paro sería convocado en forma paralela, aparte de esa movilización.

Los reclamos de ATE: pérdida salarial, despidos y Ley de Tierras

Uno de los principales ejes de la reunión será la pérdida salarial provocada, según el sindicato, por las paritarias acordadas por debajo de la inflación. En los primeros seis meses de 2026, los aumentos para la Administración Pública Nacional acumularon un 12,9%, mientras que la inflación alcanzó el 16,9% durante el mismo período. ATE sostuvo además que, desde la asunción de Javier Milei, el poder adquisitivo de los trabajadores estatales nacionales cayó un 44%.

“En los últimos dos años y medio el poder adquisitivo de los estatales ha sido destruido con el aval de UPCN. Tenemos que romper ese pacto para la entrega de todos nuestros derechos y la única manera de poder hacerlo es con huelga y movilización”, afirmó Aguiar.

La conducción nacional también debatirá sobre los despidos y los intentos de "cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos estatales", una situación que, de acuerdo con el gremio, pone en riesgo la normal prestación de servicios públicos.

“Además, continúan los despidos y el desmantelamiento de distintos organismos y empresas del Estado. Esto repercute de manera absolutamente negativa en toda la sociedad. Tenemos que ponerle límites al Gobierno, impedir que cumpla con su anunciado plan de destrucción y para ello los empleados públicos tenemos que definir la continuidad y profundización de nuestro plan de acción”, concluyó Aguiar.

Otro de los temas será el proyecto oficial para eliminar restricciones a la compra de grandes extensiones de tierras por parte de extranjeros. En ese marco, ATE alertó sobre el intento de venta de terrenos de las Fuerzas Armadas en Ushuaia y advirtió que una eventual modificación de la Ley de Tierras Rurales reduciría las limitaciones para posibles compradores extranjeros.