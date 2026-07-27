Juicio por Loan: esta semana se reinician las audiencias

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes se reanudará este martes 28 de julio, tras el receso por la feria judicial. Después de un mes de debate, que incluyó nueve audiencias y la declaración de 19 testigos, el Tribunal volverá a reunirse en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

En esta nueva instancia, se escuchará a cuatro declarantes, entre ellos un policía que participó en las primeras horas de la búsqueda y un suboficial que recibió el primer aviso sobre la desaparición del niño. Hasta ahora, el silencio de los imputados se mantuvo firme, lo que refuerza la expectativa sobre el valor de los testimonios que se incorporarán en esta etapa.