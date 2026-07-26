Es oficial: la Fórmula 1 confirmó la recuperación de una de las fechas suspendidas y lo hará en otro país

La F1 recuperará el GP de Baréin en octubre.

El conflicto bélico en Medio Oriente provocado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado diversas cancelaciones en el mundo deportivo y la Fórmula 1 no fue la excepción. Debido a la cercanía a la zona de riesgo, los GPs de Bahrein y Arabia Saudita que debían disputarse en abril fueron cancelados, lo que dejó todo ese mes sin actividad en la máxima categoría y con la duda constante sobre si iban a poder recuperarse.

De hecho, hace unas semanas, los ejecutivos de la F1 se reunieron en Silverstone para discutir la posibilidad de recuperar al menos una de las fechas, sobre todo considerando la posibilidad de que también se cancelen Qatar y Abu Dhabi ante la ausencia de un cese al fuego. Por cuestiones de logística, la decisión debía comunicarse como mucho este fin de semana, aunque lo que sorprendió es el regreso de una antigua sede.

Y es que esta mañana se confirmó la recuperación del GP de Bahrein, que no se realizará en la ciudad de Sakhir como sucede cada año, sino que se trasladará excepcionalmente al Circuito Internacional de Sepang en Malasia. El legendario trazado malayo no albergaba una carrera de la máxima categoría desde 2017, ocasión en la que Max Verstappen se quedó con el GP de Malasia, que había sido una fecha fija de la competencia desde 1999.

Para poder llevar a cabo el GP de Bahrein, la F1 decidió programarlo para el fin de semana libre que estaba entre las citas de Azerbaiyán y Singapur, de manera que se disputará del 2 al 4 de octubre. Tal como estaba previsto al inicio de la temporada, se tratará de una fecha con formato tradicional, sin sprint de por medio, además de que se confirmó que no habrá otras modificaciones en el calendario por el momento.

“Este acuerdo, alcanzado entre la Fórmula 1, la FIA, el Gobierno de Bahrein y el Gobierno de Malasia, permite a la Fórmula 1 conservar un Gran Premio que de otro modo no se habría celebrado”, informaron a través del sitio oficial de la F1. De esta manera, la competencia contará con un total de 23 fechas en esta temporada, siempre y cuando no se cancelen los GPs de Qatar y Abu Dhabi, también cercanos a la zona de conflicto en Oriente Medio y programadas como las dos últimas jornadas del calendario.

Malasia es uno de los trazados históricos de la F1.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026