Florencia Peña rompió el silencio y se quebró tras ser desvinculada de LUZU: "Me pidieron"

Flor Peña habló tras el escándalo.

El llanto de Florencia Peña al retirarse de los estudios de Luzu TV fue desolador. Detrás de sus lentes de sol, la actriz y conductora dejó el canal de streaming visiblemente quebrada, horas después de dar por muerto al aire al padre de Lionel Messi, una información falsa que obligó a la familia del capitán de la Selección Argentina a salir a desmentirla públicamente.

La decisión que tomaron en LUZU con Florencia Peña

El episodio derivó en su salida del staff de Luzu. La empresa confirmó la desvinculación de los responsables directos del dato erróneo, mientras que sobre Peña precisó que la propia conductora decidió "dar un paso al costado". En medio del escándalo, ella eligió dar la cara.

El comunicado que sacó LUZU.

¿Qué dijo Florencia Peña sobre lo que ocurrió en Luzu?

En diálogo con DDM, Peña reconstruyó cómo se gestó el papelón. Aseguró que estaba al aire cuando le pasaron la noticia "por la cucaracha", el auricular interno de producción, y que la invitaron a comunicarla en vivo. "Yo no tengo ni teléfono ni computadora abierta, yo no veo lo que está pasando afuera. Sólo escuché que había una enfermedad. Y a partir de ahí hablé y dije lo que me estaban diciendo", explicó.

La conductora insistió en que confió en lo que le acercó la producción: "La productora me estaba diciendo en la cucaracha esto, y no tenía por qué no creer que era así". Aun así, asumió el costo: "Las cuestiones internas las voy a manejar internamente, quien se tenga que hacer responsable, pero yo voy a dar la cara porque fui la que lo dije".

"Yo estaba al aire en el programa, me pidieron que lo diga. Yo estaba en shock al aire", cerró echándole toda la culpa a la productora que le dio la información errónea sobre la salud del padre de Lionel Messi.

El gesto íntimo con la familia Messi

Entre disculpas, Peña dejó entrever el costado más personal del conflicto. Admitió que era la primera vez que atravesaba una situación semejante y pidió perdón en caso de haber lastimado a alguien. Pero el detalle que más la conmovió quedó para el final: su vínculo afectivo con la madre del astro.

"No los conozco, conozco a su mamá", confesó sobre el entorno de Messi. Y reveló que planeaba comunicarse personalmente con Celia, esposa de Jorge: "Seguramente (hablaré) con la mamá, que la quiero mucho, y ella me ha venido a ver mucho al teatro". Entre lágrimas, cerró con una frase que buscó despejar cualquier intención: "Nunca fue mi intención dañar a nadie".