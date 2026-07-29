Una semana, más de 60 milongas: dónde bailar gratis y aprender de expertos. Foto: GCBA

Llega una nueva edición de la Semana de las Milongas, una propuesta que reunirá más de 60 milongas distribuidas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Del 1 al 7 de agosto, vecinos y turistas podrán participar de clases, prácticas y noches de baile pensadas tanto para quienes ya conocen el género como para quienes quieran dar sus primeros pasos.

Es organizada por el Ministerio de Cultura porteño junto a Pase Cultural, BAMilonga, la Asociación de Organizadores de Milongas (AOM) y Milongas con Sentido Social (MiSeSo). La misma busca acercar el tango a nuevos públicos y fortalecer el circuito milonguero que mantiene viva una de las tradiciones más representativas de Buenos Aires. En este sentido, no es necesario saber bailar ni vestir ropa formal para participar.

Una semana, más de 60 milongas: dónde bailar gratis y aprender de expertos. Foto: GCBA

Cómo es la programación de la Semana de las Milongas y qué se podrá hacer

La programación comenzará el sábado 1 de agosto a las 20.30 en el Teatro Verdi, donde se realizará la milonga del Ciclo de Tango en el Verdi. Como cierre de la primera jornada, desde la medianoche se presentará la Orquesta Esquina Sur. El broche de oro llegará el viernes 7 de agosto en La Viruta Tango Club, uno de los espacios más emblemáticos del tango porteño, ubicado en el barrio de Palermo. La jornada de cierre comenzará a las 21.45. Durante toda la semana habrá actividades para todos los niveles, como:

Clases abiertas para principiantes.

Prácticas guiadas.

Pistas de baile en más de 60 milongas.

Espacios para quienes quieran asistir como espectadores.

Cómo conseguir entradas gratis

Durante la Semana de las Milongas habrá entradas gratuitas para quienes cuenten con el beneficio del Pase Cultural y también para el público en general. Las reservas podrán realizarse desde el miércoles 29 de julio a las 12 a través de un formulario online habilitado por la Ciudad. Los cupos son limitados y quienes obtengan un lugar recibirán la confirmación por correo electrónico.

Quienes no consigan una reserva igualmente podrán acercarse a cada milonga y adquirir la entrada directamente en el lugar, siempre que haya capacidad disponible. Además de esta propuesta especial, la Ciudad mantiene activo durante todo el año el Mapa de Milongas, una herramienta que permite consultar los espacios donde se baila tango diariamente y descubrir nuevas pistas en distintos barrios porteños.