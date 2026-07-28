Formosa entregó módulos alimentarios para personas con celiaquía y refuerza la asistencia en el interior

El Gobierno de Formosa realizó una nueva entrega de módulos alimentarios para personas con celiaquía en la localidad de Las Lomitas, como parte del programa de asistencia que impulsa el Ministerio de la Comunidad para garantizar el acceso a alimentos libres de gluten. Los beneficiarios destacaron el alcance de la política pública y señalaron que representa un apoyo fundamental frente al elevado costo de los productos específicos que requiere esta enfermedad.

La distribución se concretó este martes 28 de julio y correspondió a la última entrega prevista para el mes. Desde la cartera provincial explicaron que el beneficio tiene una frecuencia bimestral y que el cronograma responde a una planificación logística que permite optimizar los traslados hacia las distintas localidades del interior provincial, aprovechando los recorridos programados para otras acciones institucionales.

Según precisaron desde la cartera comunitaria, el esquema de distribución busca asegurar que los módulos lleguen a todas las localidades contempladas dentro del programa en los tiempos previstos, garantizando así el acceso a alimentos esenciales para quienes deben mantener una dieta libre de gluten.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Corina Inés Ruiz, una de las beneficiarias, valoró la continuidad de la iniciativa y explicó que constituye una ayuda importante para afrontar los altos costos que implica la alimentación de las personas con celiaquía o colon irritable.

"Es una gran ayuda porque para los que sufrimos de celiaquía o colon irritable la dieta es muy cara. Esto es muy beneficioso", expresó. También destacó que muchos de los alimentos incluidos en los módulos son difíciles de conseguir y tienen precios elevados en el mercado.

Una dieta sin gluten

La beneficiaria detalló que cada módulo contiene una amplia variedad de productos aptos para personas celíacas, entre ellos aceite, mermeladas, leche, almidón de mandioca, azúcar, té, garbanzos, lentejas, arroz, harina de arroz y maicena. Explicó que estos alimentos le permiten elaborar distintas preparaciones en su hogar y complementar la dieta con carnes y verduras.

"O sea, es buenísimo. Yo con la harina de arroz hago galletitas y otros alimentos. Los productos me duran aproximadamente más de dos meses porque los complemento con otras comidas", comentó. Además, Ruiz destacó otras políticas públicas del sistema sanitario provincial y recordó que pudo acceder gratuitamente a una cirugía de hernia de disco en el Hospital de Alta Complejidad.

Por su parte, Miriam Alem, madre de una persona con celiaquía, señaló que recibe estos módulos desde hace varios años y consideró que constituyen un respaldo fundamental para las familias que conviven con la enfermedad. "Es de muchísima ayuda porque los alimentos son muy costosos. Esta política beneficia a quienes padecen esta enfermedad y necesitan mantener una alimentación adecuada", afirmó.

Asimismo, remarcó que las personas con celiaquía requieren una dieta variada y equilibrada para preservar su salud, por lo que valoró la continuidad de esta asistencia alimentaria.