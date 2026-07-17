Formosa refuerza su política alimentaria con una nueva entrega de módulos sin TACC: los detalles

El Gobierno de Formosa inició una nueva entrega bimestral de módulos alimentarios destinados a personas con celiaquía, una política pública que busca garantizar el acceso a alimentos libres de gluten y acompañar a las familias frente al elevado costo que implica sostener este tipo de alimentación.

El operativo, coordinado por el Ministerio de la Comunidad, comenzó el martes 14 en el Centro Ocupacional Inclusivo (COI) del barrio Emilio Tomás y continuó este miércoles en el Espacio de Acompañamiento Comunitario del barrio Eva Perón. La distribución continuará el viernes 17 en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Nuestra Señora de Guadalupe", como parte del cronograma previsto para esta entrega.

La próxima semana, las entregas se realizarán el lunes 20 en el Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) del barrio San José Obrero y el martes 21 en la sede del Parque Industrial. En todos los casos, el horario de atención será de 8 a 12.30.

Un sistema más ágil y cercano

Con el propósito de facilitar el acceso a los beneficiarios, el Ministerio de la Comunidad implementó en mayo un nuevo esquema de distribución zonificado que acerca los puntos de retiro a diversos barrios de la ciudad.

La directora de Atención a la Comunidad, Laura Viera, explicó que esta modalidad fue diseñada para optimizar el proceso. "Este nuevo esquema de distribución fue pensado para acercar la política pública a cada beneficiario, organizando las entregas por zonas para hacer el proceso más cómodo, ágil y ordenado", señaló.

Asimismo, recordó que desde este año los titulares del beneficio cuentan con una tarjeta personal e intransferible con sus datos, lo que permite agilizar la identificación y el retiro de los módulos alimentarios. Viera también destacó el impacto económico de esta política pública para las familias.

"Esta asistencia no solo garantiza el acceso a alimentos libres de gluten, sino que también representa un importante alivio para la economía de muchas familias, teniendo en cuenta el elevado costo que tienen estos productos. Es una decisión del Gobierno de Formosa que reafirma el compromiso de estar presente y acompañar a quienes más lo necesitan", afirmó.

Mediante la consolidación de esta política pública sostenida en el tiempo, el Estado provincial reafirma su compromiso con el bienestar social al asegurar un acceso continuo a una alimentación adecuada, segura y saludable para las personas con celiaquía. No sólo se acompaña activamente a las familias formoseñas en su vida cotidiana, sino que también promueve la inclusión y equidad dentro de la comunidad.