La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo con una fuerte escalada militar entre Irán y Estados Unidos. Tras una sexta noche consecutiva de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, Teherán lanzó ataques con misiles y drones contra objetivos vinculados a Washington en Qatar, Baréin, Kuwait y Omán. Las autoridades cataríes confirmaron la interceptación de proyectiles, mientras medios iraníes aseguraron que fueron alcanzadas bases militares, radares e infraestructura estadounidense en la región. En paralelo, Irán informó que los ataques de EE.UU. dejaron al menos 38 muertos y más de 400 heridos en su territorio. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy jueves 17 de julio.
Irán lanza ataques contra bases de EE.UU. en Qatar, Baréin, Kuwait y Omán
Teherán intensificó su respuesta a los bombardeos estadounidenses con ataques sobre instalaciones militares y radares vinculados a Washington en varios países del Golfo.
Hace 3 horas
Irán vuelve a responder tras el sexto día de ataques estadounidenses
Una luz ilumina un vehículo dañado y una parte derrumbada de un puente tras un ataque en Bandar Jamir, provincia de Hormozgán, Irán
Irán dijo que lanzó nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en el golfo Pérsico el viernes, tras una sexta noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares iraníes, mientras la tregua del mes pasado degenera en ataques y contraataques diarios.
Hace 3 horas
Estados Unidos anunció una "sexta ronda consecutiva" de ataques contra Irán
El Ejército estadounidense anunció una nueva oleada de ataques contra el territorio iraní. El gobierno de Teherán no emitió respuesta oficial, aunque medios locales aseguraron haber escuchado "estruendos" en la en la isla de Qeshm, Bandar Abbas y Chabahar.
Miembros de la Defensa Civil de Bahréin extinguen un incendio provocado por la caída de restos de drones iraníes.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Teherán lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin, en respuesta a los bombardeos de Washington sobre territorio iraní. Al mismo tiempo, Irán amenazó con destruir "toda la infraestructura de la región" si Estados Unidos ataca infraestructura iraní y reiteró que el estrecho de Ormuz constituye una "línea roja". En ese contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una desescalada inmediata, instó a retomar el diálogo y advirtió que una vuelta a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias "catastróficas" para la paz y la seguridad internacionales. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy jueves 16 de julio.
Hace 3 horas
Israel mata a cuatro personas en Gaza, entre ellas una niña, según sanitarios
FOTO DE ARCHIVO. Foto referencial de dolientes sentados dentro de un vehículo mientras transportan el cuerpo del niño palestino Malik Abú Shawish, en el Hospital de los Mártires de al-Aqsa, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza
Un ataque aéreo israelí mató el miércoles a un hombre, su esposa y su hija de seis años en la Franja de Gaza, informaron las autoridades sanitarias palestinas, mientras se estancaban las negociaciones para avanzar en el acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos.
Hace 19 horas
Irán amenaza con destruir toda la infraestructura de la región si EE.UU. ataca
El régimen de Teherán advirtió que su respuesta militar será "un golpe superior", luego de que Trump reimpusiera el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz y amenazara con bombardear centrales eléctricas y puentes iraníes.
06:54 | 15/07/2026
EE.UU. e Irán intensifican los ataques y crece la amenaza sobre rutas petroleras
Washington aseguró haber completado una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares iraníes y reanudó el bloqueo naval de los puertos del país. Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, mientras amenaza con extender el cierre a otras rutas clave para el comercio energético mundial.
17:34 | 14/07/2026
Israel contra Palestina: aprobó un presupuesto millonario para expandir la ocupación
El gobierno de Israel aprobó una inversión de 434 millones de dólares para crear 34 nuevas colonias en Cisjordania ocupada.
13:59 | 14/07/2026
Trump retira cobro a barcos que crucen el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense anunció que sustituirá el polémico peaje del 20% por "enormes" acuerdos de inversión con los países árabes del Golfo. Teherán desafió la medida y advirtió que no cederá "ni un ápice" el control del estrecho.
06:51 | 14/07/2026
Todo el Golfo Pérsico bajo ataque otra vez por la guerra entre EE.UU. e Irán
Por orden directa de Donald Trump, el Comando Central estadounidense bombardeó objetivos militares en distintas partes de Irán y en el estrecho de Ormuz, disparando el precio del barril de Brent. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra la bases estadounidenses en Bahréin y Jordania.
14:07 | 13/07/2026
Agencia de la ONU rechazó el plan de Trump de cobrar peaje en el Estrecho de Ormuz
La Organización Marítima Internacional advirtió que "no existe base jurídica" para exigir el pago del 20% de las mercancías que transiten por la estratégica ruta. Crece la tensión tras el feroz cruce de misiles y el bloqueo de la vía navegable por parte de Irán.
Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam
13:14 | 13/07/2026
Trump declara "abierto" el estrecho de Ormuz y exige que se pague una tasa
El presidente de EE.UU. afirmó que sus fuerzas se convertirán en los "ángeles de la guarda" de la estratégica ruta comercial. Además, advirtió que tiene listos 1.000 misiles por si intentan asesinarlo, mientras Teherán denuncia una "guerra psicológica".
Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con la prensa en el Air Force One.
10:57 | 13/07/2026
Alemania, Francia y Reino Unido condenan ataques de Irán en Ormuz
El bloque del E-3 emitió un comunicado conjunto para repudiar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y los bombardeos a bases regionales, además de exigir retomar las negociaciones de paz.
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam
10:50 | 13/07/2026
Irán intensifica los ataques contra bases de EE.UU. en el Golfo Pérsico
Teherán bloqueó por la fuerza el Estrecho de Ormuz, una vía clave por la que pasa la quinta parte del petróleo mundial. Tras el cierre de la ruta comercial, el precio del barril de crudo saltó más del 4%.
Un proyectil cae en un lugar desconocido durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes
06:59 | 13/07/2026
Medio Oriente en llamas: EE.UU. vuelve a lanzar un masivo ataque contra Irán
Irán cerró el estratégico estrecho de Ormuz y EE.UU. respondió imponiendo su propio bloqueo militar, otra vez. El precio del petróleo se vuelve a disparar, mientras vuelan misiles de uno y otro lado en el Golfo Pérsico. La guerra regional en Medio Oriente es un hecho de nuevo.
11:23 | 12/07/2026
El Papa pidió frenar la guerra en Medio Oriente y Ucrania: "Siembran muerte"
El Sumo Pontífice solicitó que los líderes globales retomen la diplomacia para que los "los pueblos puedan vivir reconciliados".
10:06 | 12/07/2026
Estados Unidos redobla la ofensiva contra Irán y crece la incertidumbre en la región
El precio del petróleo volvió a dispararse tras la ola de ataques de Estados Unidos contra Irán y la represalia de Teherán contra los países del Golfo.
21:04 | 11/07/2026
Habrá elecciones legislativas en Palestina tras casi 20 años
El presidente Mahmud Abás firmó un decreto para celebrar elecciones legislativas el 28 de noviembre. Las últimas elecciones de este tipo fueron a principios de 2006.
Abás, de 90 años, fue elegido presidente en 2005 con un mandato de cuatro años que, en teoría, terminó en 2009