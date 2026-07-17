Irán lanza ataques contra bases de EE.UU. en Qatar, Baréin, Kuwait y Omán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Teherán lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin, en respuesta a los bombardeos de Washington sobre territorio iraní. Al mismo tiempo, Irán amenazó con destruir "toda la infraestructura de la región" si Estados Unidos ataca infraestructura iraní y reiteró que el estrecho de Ormuz constituye una "línea roja". En ese contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una desescalada inmediata, instó a retomar el diálogo y advirtió que una vuelta a las hostilidades a gran escala tendría consecuencias "catastróficas" para la paz y la seguridad internacionales. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy jueves 16 de julio.