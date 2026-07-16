80% endeudados y 65% con salud mental deteriorada: radiografía de trabajadores de energía en la era Milei

La Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) difundió un informe que desnuda la realidad de las y los trabajadores de energía en un escenario marcado por crisis económica y reformas laborales del gobierno de Javier Milei. El relevamiento muestra que ocho de cada diez trabajadores tienen deudas, principalmente para cubrir consumo básico, alquileres y tarjetas de crédito. “El endeudamiento aparece más como un mecanismo de supervivencia que como una herramienta de inversión”, señala el documento. Asimismo, el 65% de los encuestados reporta deterioro en su salud mental en el último año.

Según el estudio, el 80% de los encuestados afirma tener deudas, el 37% está atrasado en los pagos y un cuarto de ellos ya fue contactado por cobranzas. Frente a esto, las estrategias más comunes son reducir el consumo, usar ahorros o sumar horas de trabajo. Más del 49% destina la Bonificación Anual por Eficiencia al pago de deudas, un beneficio que debería ser incentivo pero termina funcionando como salvavidas financiero. “Este estímulo económico termina funcionando como un mecanismo de alivio frente a compromisos financieros acumulados”, advierte el informe.

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Desigualdad de género laboral

La presión económica se traduce en jornadas laborales más extensas ya que el 68% de los varones declaró haber agregado horas de trabajo en los últimos dos años, frente al 43% de las mujeres. Sin embargo, un 36% de las trabajadoras reconoce que necesitaría aumentar sus horas, pero no puede hacerlo por la sobrecarga de tareas de cuidado. “La doble jornada y la distribución desigual del trabajo no remunerado condicionan la posibilidad de ampliar la jornada remunerada”, se explica en el relevamiento.

El informe subraya que el 57% de las mujeres dedica más de cinco horas diarias a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, frente al 37% de los varones. Esta desigualdad de género condiciona la posibilidad de ampliar la jornada laboral y profundiza la doble carga que enfrentan las trabajadoras. Entre las estrategias de ampliación, las mujeres recurren más a ventas por plataformas digitales, mientras que los varones priorizan las horas extras.

Los resultados parten de la Encuesta Deuda y Trabajo realizada entre trabajadores y trabajadoras de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) durante febrero y marzo de 2026. Releva 113 respuestas sobre situación laboral, endeudamiento, estrategias de afrontamiento económico, impacto en la salud mental y percepciones sobre la reforma laboral del sector energético. Fue elaborado por el Grupo de Investigación e Intervención Feminista (UBA-FFyL) en conjunto con APSEE y el Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES), con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Salud mental de los trabajadores deteriorada

El impacto de estas tensiones se refleja en la salud porque el 65% de los encuestados reporta deterioro en su salud mental en el último año. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, angustia e insomnio, seguidos por irritabilidad y taquicardia. “Los resultados reflejan un cuadro de agotamiento generalizado”, advierte el documento. El informe advierte que quienes enfrentan deudas son, en su mayoría, las mismas personas que reportan problemas de salud mental.

Rechazo a la reforma laboral y las política de Milei

En el plano político, la encuesta revela un fuerte rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei. El 59% considera que la reforma empeorará mucho su situación, mientras que un 15% cree que empeorará algo. En cuanto a alternativas políticas, el 38% no ve ninguna salida clara.

Los sindicatos y organizaciones de trabajadores concentran el 26% de las menciones como actores capaces de representar una salida política. Las estrategias más efectivas para defender derechos, según los encuestados, son la participación electoral, la negociación sindical y la movilización.