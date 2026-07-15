En el oeste de EEUU, la sequía enfrenta a granjas con pueblos e industrias en lucha por el agua

Una imagen tomada con un dron muestra los bajos niveles de agua en el embalse de San Carlos, cerca de Peridot, Arizona

En Arizona, los peces muertos yacen en el lecho seco de un embalse. Al norte, una pequeña localidad de Utah podría quedarse sin agua en cuestión de meses. Y en Colorado, una ganadera ha vendido una quinta parte de su rebaño, ya que los abrevaderos están vacíos.

Estas comunidades están unidas ‌por el sistema del río Colorado, que abastece de agua a ‌unos 40 millones de personas en siete estados del oeste de Estados Unidos y en México, y riega millones de acres de tierras de cultivo. Décadas de sequía, agravadas por el mínimo histórico de la capa de nieve invernal de este año y el mes de marzo más caluroso jamás registrado, han agravado la escasez en toda la cuenca.

La sequía está enfrentando a los agricultores con los residentes de las ciudades y los suburbios, así como con los usuarios industriales, entre los que se incluyen centros de datos, proyectos solares y fábricas de semiconductores. Las autoridades federales están barajando recortes drásticos en el agua asignada del río Colorado a Arizona, California y Nevada.

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Cerca de Casa Grande, en el centro de Arizona, la agricultora Nancy Caywood debe pagar una cuota anual de 21.000 dólares a su distrito hidrológico local, a pesar de que el agua del ​río se agotó en marzo.

Su granja de aproximadamente ⁠250 acres (100 hectáreas), dedicada a la alfalfa y el algodón, depende por completo del riego procedente del embalse de San Carlos, situado en el río Gila, un ‌afluente del río Colorado. En un año catastróficamente malo en cuanto a nevadas, la demanda de los agricultores y las localidades ha vaciado ⁠el embalse hasta dejarlo al 1% de su capacidad, lo que ha dejado a garzas y ⁠pelícanos alimentándose de lubinas y carpas que yacen esparcidas por su lecho reseco.

"Hemos aguantado durante casi 30 años", dijo Caywood, que ha arrendado los campos de un vecino con acceso al agua del acuífero. "Hay gente que se te acerca y te dice: '¿Te gustaría vender tu tierra para instalar paneles solares?'".

GRANJAS Y BARRIOS RESIDENCIALES

Jace Miller, otro agricultor del ⁠condado de Pinal, es la quinta generación de su familia que cultiva la tierra allí desde hace más de 107 años y espera que su ​hijo se incorpore al negocio, aunque más de la mitad de sus campos estén en barbecho debido a la sequía.

Al ‌igual que muchos agricultores de la zona, perdió casi todo el acceso al agua ‌del río Colorado en 2022, ya que los usuarios municipales pasaron a tener prioridad sobre los recursos cada vez más escasos.

Las promotoras inmobiliarias y las ⁠empresas de energía solar están comprando los terrenos agrícolas que él arrienda al sur de Phoenix.

Instó a Arizona a imponer una moratoria al crecimiento residencial, argumentando que los agricultores son fundamentales para la seguridad alimentaria del país. Miller pidió soluciones creativas más allá de la explotación de los acuíferos, como tuberías de agua que atraviesen el país, similares a las del petróleo.

"No se puede seguir quitando agua a la agricultura sin más", afirmó.

Sin embargo, Michelle Ugenti-Rita, candidata al ayuntamiento de Scottsdale —un acomodado suburbio de Phoenix—, señaló que el ​agua que históricamente se ha ‌destinado a la agricultura podría satisfacer las necesidades hídricas de la ciudad.

Con el 70% de su agua procedente del río Colorado, Scottsdale, una ciudad de unos 250.000 habitantes, se está esforzando por encontrar nuevas fuentes. Ugenti-Rita señaló en una entrevista telefónica que la compra de derechos sobre las aguas subterráneas a los agricultores y a otras localidades era una de las posibles soluciones.

"La comunidad agrícola es una gran consumidora de nuestra agua. ¿Es ahí donde debería destinarse?", preguntó Ugenti-Rita, exsenadora estatal republicana.

Brad Udall, científico de la Universidad Estatal de Colorado, señaló que las enormes reservas de agua subterránea de Arizona bajo ⁠su desierto eran únicas en el mundo y habían permitido que la población del estado se duplicara a lo largo de cuatro décadas. Sin embargo, añadió que este recurso no era renovable y que no se debía depender de él.

"En cierto modo, hemos creado este monstruo al que hay que seguir alimentando", dijo refiriéndose a las necesidades hídricas de Arizona.

EN LAS CABEZAS DEL RÍO

La Oficina de Recuperación de Estados Unidos está considerando adoptar gran parte de una propuesta presentada por Arizona, California y Nevada —conocidos como los estados de la cuenca baja— para reducir su uso del río Colorado en torno a un 21% anual hasta 2028, con el fin de mantener los niveles críticos de los embalses.

La propuesta ha agudizado una disputa de larga data sobre cómo repartir los caudales cada vez más escasos del río entre esos estados situados aguas abajo y los estados de la cuenca alta —Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming—, ‌donde se encuentran las cabeceras del río en las Montañas Rocosas. Los siete estados podrían acabar en los tribunales.

La ganadera Robbie LeValley de Colorado solo pudo cultivar una cuarta parte de su cosecha habitual de heno después de que el agua de riego procedente del deshielo se agotó dos meses antes de lo habitual. Los precios del heno se han triplicado en su región de Western Slope, justo al este de una de las zonas más extensas del país afectadas por una sequía calificada como "excepcional", el nivel más grave.

La familia del marido de LeValley se dedica a la ganadería cerca de Hotchkiss, Colorado desde 1910. LeValley, que se enfrentó a problemas similares en 2010 y 2012, rechazó las sugerencias de ‌que la agricultura sea la culpable de los problemas hídricos del río Colorado. "Nosotros nos beneficiamos. No somos el problema", afirmó.

En Emery, Utah, a unas 190 millas (306 km) al oeste del rancho de LeValley, el arroyo Muddy Creek —que alimenta el río Colorado en años de abundancia— es la única fuente de agua potable para los 330 habitantes de la localidad. Su caudal es actualmente ‌del 6% del volumen normal, tras un ⁠nivel de nieve extremadamente bajo en su cabecera, en las montañas Wasatch.

Se ha prohibido el riego exterior, y los vecinos utilizan el agua de los baños y de fregar los platos para mantener vivos los árboles y los jardines.

La localidad cuenta con agua de un embalse ​que debería durar entre seis y nueve meses, dijo el alcalde Jack Funk, de 61 años, quien está analizando antiguos pozos y manantiales para su posible uso. Pasado ese tiempo, habrá que empezar a traer agua en camiones cisterna, a menos que se encuentren alternativas o lleguen precipitaciones.

"Todo el mundo pensaba que nunca nos quedaríamos sin agua en Emery, porque no somos una localidad muy grande, pero aquí estamos", afirmó Funk.

Con información de Reuters