Cómo controlar la ansiedad hasta la final del Mundial, según la psicología.

La cuenta regresiva ya empezó. Después de una semifinal inolvidable, Argentina volvió a meterse en una final del Mundial y el país entero parece haber entrado en un estado de espera permanente. Quedan apenas unos días para el partido decisivo del domingo frente a España, pero para muchos hinchas la sensación es que falta una eternidad.

La victoria por 2-1 sobre Inglaterra tuvo todos los ingredientes de una noche histórica, un encuentro cerrado, un gol rival que obligó a remar desde atrás y una remontada épica en los minutos finales con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que desataron una celebración masiva en todo el país. La clasificación confirmó a la Selección como finalista y prolongó una campaña en la que el equipo volvió a demostrar una enorme fortaleza mental en los momentos de mayor presión.

Sin embargo, cuando termina la adrenalina del partido aparece otro desafío, el de esperar. Y esa ansiedad tiene una explicación científica.

Cómo controlar la ansiedad hasta la final del Mundial

Los psicólogos describen la ansiedad anticipatoria como una respuesta normal del organismo frente a un evento importante cuyo resultado no podemos controlar. El cerebro comienza a imaginar escenarios posibles, desde la victoria soñada hasta la derrota temida, y activa mecanismos de alerta similares a los que aparecen ante un peligro real. Cuanto mayor es el valor emocional del acontecimiento, más intensa suele ser esa reacción.

En el caso del Mundial, además, interviene un componente social muy fuerte. El psiquiatra Enrique De Rosa explicó que para muchos argentinos el torneo trasciende lo deportivo y se relaciona con el sentido de pertenencia, la identidad colectiva y las emociones compartidas. Esa combinación hace que la espera entre un partido y otro pueda resultar especialmente intensa.

Los psicólogos describen la ansiedad anticipatoria como una respuesta normal del organismo frente a un evento importante.

¿Qué hacer para llegar al domingo con menos ansiedad?

Los especialistas coinciden en que no se trata de eliminar los nervios, sino de impedir que se transformen en un malestar constante. Una de las principales recomendaciones es evitar la sobreexposición. Pasar horas consumiendo análisis, estadísticas, posibles formaciones o predicciones alimenta la sensación de incertidumbre. Informarse está bien, pero hacerlo de manera compulsiva mantiene al cerebro en estado de alerta.

También resulta útil sostener la rutina habitual. Continuar trabajando, estudiar, hacer ejercicio físico, caminar o compartir tiempo con amigos ayuda a que la atención no quede concentrada exclusivamente en la final. La respiración lenta y profunda es otra herramienta respaldada por la psicología. Realizar inspiraciones pausadas durante algunos minutos disminuye la activación fisiológica asociada al estrés y favorece la regulación emocional.

Dormir bien y evitar el exceso de alcohol, bebidas energizantes o comidas muy pesadas también forma parte de las recomendaciones del Hospital de Clínicas, ya que la falta de descanso y algunos estimulantes pueden intensificar la sensación de ansiedad.

Los psicólogos recuerdan que gran parte de la ansiedad nace del intento de controlar aquello que depende de otros. Los hinchas pueden alentar, reunirse con amigos, ponerse la camiseta o mantener sus cábalas, pero el resultado final estará en manos de los futbolistas.

Aceptar esa falta de control, en lugar de luchar contra ella, suele reducir la angustia. Después de todo, la incertidumbre es precisamente uno de los ingredientes que hace del deporte un espectáculo tan apasionante.