Peligro de acuartelamiento en Catamarca: policías autoconvocados se movilizaron para exigir salarios dignos

Policías autoconvocados de la provincia de Catamarca se manifestaron este martes por la mañana frente a las oficinas del centro de monitoreo de la Capital, donde expresó su preocupación por la situación salarial que atraviesa el sector y reclamó una actualización salarial. Agentes de las fuerzas de seguridad señalaron que "la inflación ahoga y la realidad de los hogares ya no resiste más promesas".

La protesta estuvo motivada por dos ejes principales: el monto de las becas destinadas a los aspirantes y una revisión salarial urgente que había sido pautada para fines del año pasado, pero finalmente no se concretó. En medio de la crisis económica desatada por las políticas del presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil, los agentes policiales catamarqueños sufren por la falta de respuestas ante la desidia salarial.

Al igual que ocurre en otras provincias como Santa Cruz, los policías advirtieron que "trabajar arriesgando la vida por un sueldo de pobreza es una injusticia que debe terminar", y agregaron: "La dignidad de nuestras familias no se negocia". En el mismo mensaje sostuvieron que "si la Policía no llega a fin de mes, la seguridad está en emergencia", frase que sintetiza el eje del reclamo impulsado por los convocantes.

Según detalló La Unión Digital, también manifestaron su disconformidad con el monto que perciben los aspirantes. De acuerdo a lo indicado, la beca "ronda los 30 mil pesos", cifra que compararon con el costo del equipamiento necesario para ingresar a la fuerza. Como ejemplo, señalaron que "el uniforme sale $1.200.000 y lo tienen que pagar los chicos".

En la previa del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, muchos agentes concurrieron con banderas argentinas, además de carteles y pancartas que visibilizaron la situación económica.

Escándalo en Catamarca: una intendenta aliada de Jalil se aumentó el sueldo un 70% y a los estatales menos del 15%

Una fuerte polémica se desató en el municipio de Fray Mamerto Esquiú luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciara una marcada diferencia entre el aumento salarial que percibió la intendenta Alejandra Benavidez y el otorgado a los empleados municipales. Según expusieron representantes del gremio, la jefa comunal cercana al gobernador Raúl Jalil, habría incrementado su sueldo en aproximadamente $1.500.000 entre diciembre y julio, mientras que los trabajadores recibieron una mejora de apenas $100.000.

La denuncia fue realizada públicamente por dirigentes de ATE Fray Mamerto Esquiú, quienes aseguraron contar con las liquidaciones oficiales que reflejan los haberes de las autoridades municipales. De acuerdo con los datos difundidos por el sindicato, el salario bruto de la intendenta alcanza los $3.947.000, luego de una serie de incrementos que representarían entre un 60% y un 70% en algunos cargos jerárquicos de la estructura municipal.

Autoridades gremiales señalaron que un trabajador municipal promedio percibe alrededor de $800.000 brutos. "Le pedimos a la Intendenta que se toque el corazón. Hay una diferencia de más de 3 millones de pesos entre lo que cobra ella y lo que cobra un empleado. Es imposible vivir dignamente con 800.000 pesos de bruto", expresaron desde el sindicato según detalló el medio Catamarca Actual.

En ese sentido, afirmaron de manera tajante: "Vemos que la respuesta siempre es la misma, que la situación está dura; pero hay funcionarios del Estado, legisladores e intendentes que cobran entre 4 y 5 millones de pesos. Si hay presupuesto para el sueldo de la intendenta, pedimos que también se nos otorgue a los empleados un aumento como realmente nos merecemos para vivir".