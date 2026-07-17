El SMN lanzó una alerta por caída de granizo en AMBA.

La jornada comenzó con una fuerte inestabilidad climática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por tormentas fuertes y vientos intensos. Además, confirmó que ya se registró la caída de granizo en diversos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante las primeras horas del día. Según los especialistas, este fenómeno se da en un contexto de temperaturas atípicas para el invierno, producto de la influencia directa del fenómeno de El Niño sobre el territorio argentino.

En la Ciudad, el panorama para este viernes es de una marcada inestabilidad, con una probabilidad de fuertes precipitaciones para esta mañana que oscila entre el 70% y el 100%. El reporte oficial no descarta la presencia de actividad eléctrica y advierte por ráfagas de viento provenientes del norte que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora. A pesar de las lluvias, el termómetro marcó registros elevados para la época, situándose cerca de los 18 °C durante la mañana, con una humedad del 73% y cielo completamente cubierto.

El riesgo de granizo es particularmente elevado en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde el sistema de alertas tempranas del SMN identificó zonas críticas en las que se prevén tormentas de gran intensidad acompañadas de caída de granizo. Entre las localidades bajo vigilancia estricta se encuentran Exaltación de la Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. Este escenario es consecuencia de una reconfiguración de la circulación atmosférica en Sudamérica, la cual, según explicó el portal Meteored, genera un flujo que funciona como un corredor de calor y humedad desde latitudes tropicales hacia las zonas templadas del Cono Sur.

Medidas de prevención y recomendaciones ante el temporal

Frente a la inminencia de tormentas severas y la posibilidad de nuevas caídas de granizo, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población. Se aconseja permanecer en construcciones cerradas y seguras, como casas o edificios públicos, y evitar circular por la vía pública si no es estrictamente necesario. Asimismo, resulta fundamental desconectar aparatos eléctricos y mantenerse alejado de teléfonos con cable para evitar accidentes por descargas eléctricas.

En caso de encontrarse viajando, el SMN sugiere permanecer dentro del vehículo, ya que los automóviles ofrecen una protección adecuada frente a este tipo de contingencias. Para quienes se encuentren en zonas rurales o al aire libre, la instrucción es alejarse de árboles, estructuras metálicas, alambrados y animales de gran porte. En situaciones donde no haya refugio disponible, se recomienda permanecer en cuclillas con la cabeza gacha y los oídos tapados.

El pronóstico extendido indica que las condiciones de mal tiempo persistirán durante el sábado, con un 40% de probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde. Sin embargo, se espera una mejora significativa para el domingo, día en que se disputará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Para ese día, no se prevén lluvias, aunque el cielo permanecerá nublado y se registrará un descenso de la temperatura, con una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. Por el momento, siete provincias del país se mantienen bajo alerta amarilla por lluvias, mientras que en la región cordillerana de Mendoza, Neuquén y San Juan rige una alerta naranja por nevadas intensas.