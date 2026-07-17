Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 17 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 9 minutos
Arrancó el viernes porteño con 18° y cielo parcialmente nublado
Buenos Aires amanece este viernes con una temperatura de 18°C y el cielo parcialmente nuboso, según el reporte oficial de las 05:00. La sensación térmica también es de 18°C, lo que indica una mañana templada y sin sobresaltos térmicos.
La humedad relativa es alta, del 91%, y el punto de rocío se ubica en 16°C, condiciones que generan una atmósfera cargada pero sin probabilidad de lluvia: el registro marca un 0% de chances de precipitaciones. La nubosidad alcanza el 65%, por lo que el sol se asomará entre nubes durante la mañana.
El viento sopla del sector este a 14 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h, apenas perceptibles. La presión atmosférica es de 995 hPa y la visibilidad llega a 35 kilómetros, ideal para circular sin contratiempos. No se reporta niebla y la cota de nieve se sitúa en los 4000 metros, lejos de la ciudad.
Un inicio de jornada estable, sin alertas meteorológicas y con condiciones propias del invierno porteño. Seguí la cobertura en vivo del clima en Capital Federal.
Hace 23 minutos
Mañana parcialmente nublada y sin lluvia: el clima en Buenos Aires hoy
Buenos días, arrancamos este viernes con una mañana parcialmente nubosa en la Ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional reporta una temperatura de 18°C a las 05:00, con una sensación térmica idéntica. La humedad es alta, alcanzando el 91%, lo que genera un amanecer algo húmedo.
La probabilidad de lluvia es 0%, así que no hay riesgo de precipitaciones. El viento sopla del sector a 14 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h. La presión atmosférica se ubica en 995 hPa, un valor relativamente bajo. La visibilidad es buena: 35 km.
La nubosidad llega al 65%, aunque no se espera niebla. La cota de nieve está en los 4000 metros, por lo que no afecta la zona. Para quienes planean actividades al aire libre, será una jornada tranquila en cuanto a lluvias, pero con ambiente húmedo.
Hace 1 hora
Madrugada con lluvia débil y alta humedad en Capital Federal
Arrancamos la madrugada del viernes en Capital Federal con un cielo encapotado y lluvia débil que moja las primeras horas del día. Según el reporte de las 04:00 del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura se mantiene en 18°C, con una sensación térmica idéntica de 18°C gracias a la alta humedad ambiente, que trepa al 90%.
La probabilidad de lluvia es del 30% para esta franja horaria, mientras que el punto de rocío se ubica en 16°C, lo que refuerza esa sensación pegajosa. La nubosidad alcanza el 61% y la visibilidad es de 10 kilómetros, sin niebla reportada hasta el momento.
El viento medio sopla del sector a 10 km/h, pero se registran ráfagas de hasta 25 km/h que pueden sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas. La presión atmosférica es de 997 hPa y la cota de nieve se ubica en 4100 metros, dato relevante para quienes planean viajar a la cordillera.
El clima hoy en Buenos Aires se presenta inestable durante la madrugada, aunque con baja probabilidad de lluvias intensas. Mantenete al tanto de esta actualización minuto a minuto del pronóstico del tiempo para Capital Federal.
Hace 1 hora
Arrancó el viernes con lluvia débil y 18°C en la Ciudad
El viernes amanece con lluvia débil en la Ciudad de Buenos Aires. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 la temperatura es de 18 °C y la sensación térmica también alcanza los 18 °C.
La humedad es muy alta, del 90%, lo que potencia la incomodidad típica de una jornada húmeda. La probabilidad de lluvia se ubica en un 30%, mientras que el cielo presenta una nubosidad del 61%. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas que alcanzan los 25 km/h.
La presión atmosférica marca 997 hPa y el punto de rocío se encuentra en 16 °C. No se registra niebla y la visibilidad es de 10 km. La cota de nieve se sitúa a 4100 metros. Se recomienda llevar paraguas si va a salir temprano y manejar con precaución por las superficies resbaladizas.
Hace 1 hora
Arrancó el viernes con lluvia débil y 18° en la Ciudad
Buenos Aires amanece este viernes con una lluvia débil que se instaló desde la madrugada. A las 04:00 horas, el termómetro marca 18°C en la Ciudad de Buenos Aires, con una sensación térmica idéntica debido a la alta humedad del ambiente.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta una humedad del 90%, lo que intensifica la percepción de frescor. La probabilidad de lluvia se ubica en un 30%, aunque el cielo está mayormente nublado con un 61% de nubosidad.
El viento sopla desde el sector este a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que alcanzan los 25 km/h. La presión atmosférica es de 997 hPa y la visibilidad se mantiene en 10 kilómetros, sin presencia de niebla.
Para quienes viajan hacia el sur, la cota de nieve se encuentra a 4100 metros, un dato clave para la actividad en las rutas de montaña. La jornada comenzó con un clima inestable, ideal para llevar el paraguas si salís temprano.
Hace 1 hora
Arranca el viernes con lluvia débil y 18 grados en la Ciudad
Arrancó el viernes en Capital Federal con una lluvia débil que moja las calles porteñas desde la madrugada. Según el último reporte oficial de las 04:00, el termómetro marca 18°C y la sensación térmica es exactamente la misma, debido a la elevada humedad del 90%. El cielo se mantiene mayormente nublado con un 61% de nubosidad, mientras que la probabilidad de precipitaciones es del 30%. El viento sopla del sector a 10 km/h con ráfagas que alcanzan los 25 km/h, y la presión atmosférica es de 997 hPa. La visibilidad se mantiene en 10 km y no se registra niebla. Para los que planean salir temprano, la cota de nieve está a 4100 metros, así que no hay riesgo en zonas altas. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo con nosotros.
Hace 2 horas
Arrancó el viernes con 18° y nubes en Buenos Aires
Arranca el viernes en la Ciudad de Buenos Aires con una mañana fresca y el cielo cubierto de nubes y claros. El Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 03:00 una temperatura de 18°C, con una sensación térmica prácticamente igual, de 18°C. La humedad es alta, alcanzando el 90%, lo que genera una atmósfera algo cargada.
La probabilidad de lluvia es nula (0%), por lo que no se esperan precipitaciones durante las próximas horas. El viento sopla del sector sur a 13 km/h, con ráfagas de hasta 24 km/h. La visibilidad es excelente, de 40 km, y la presión atmosférica es de 998 hPa. La cota de nieve se ubica en los 4200 metros.
Para quienes se preguntan por el pronóstico del tiempo en Capital Federal, las condiciones se mantendrán estables, con un cielo mayormente nublado pero sin chances de lluvia. Es una jornada ideal para actividades al aire libre, siempre con un abrigo liviano por la mañana.
Hace 2 horas
Buenos Aires: noche templada con 18° y nubes y claros
La Capital Federal amanece con 18°C y un cielo de nubes y claros. La sensación térmica coincide con la temperatura real, según los datos oficiales de las 03:00.
La humedad alcanza el 90%, mientras que el viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 24 km/h. La presión atmosférica es de 998 hPa y la visibilidad llega a 40 km.
No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0%. El punto de rocío se ubica en 16°C y la cota de nieve en 4200 metros. Una noche típica de invierno, sin niebla y con nubosidad media del 46%.
Hace 2 horas
Arrancó el día con nubes y claros: la humedad domina la madrugada porteña
La madrugada porteña arranca con nubes y claros y una temperatura de 18°C que se mantiene estable. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también es de 18°C, gracias a un viento medio de 13 km/h que sopla del sector sur con ráfagas de hasta 24 km/h.
La humedad es muy alta, alcanzando el 90%, lo que genera un ambiente cargado típico de estas horas. A pesar de eso, la probabilidad de lluvia es de 0%, así que no se esperan precipitaciones durante la madrugada. El punto de rocío se ubica en 16°C, y la nubosidad cubre apenas un 46% del cielo.
La visibilidad es excelente: 40 kilómetros sin niebla, y la presión atmosférica es de 998 hPa, en leve descenso. La cota de nieve se mantiene alta, a 4200 metros, descartando cualquier fenómeno invernal en la ciudad.
Un inicio de jornada tranquilo, ideal para quienes madrugan o realizan actividades al aire libre. Seguí atento a las próximas actualizaciones del clima en Capital Federal.
Hace 2 horas
La madrugada porteña arranca con nubes y 18 grados
Pasada la medianoche, la ciudad amanece con nubes y claros y una temperatura de 18°C en el centro porteño, según el último registro oficial. La sensación térmica también es de 18 grados, ideal para quienes salen a trabajar temprano o vuelven de la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional reporta una humedad del 90% y un viento medio de 13 km/h con ráfagas de hasta 24 km/h. La visibilidad se mantiene en 40 kilómetros, sin niebla a la vista. La probabilidad de lluvia es nula para esta franja horaria.
La presión atmosférica se ubica en 998 hPa y el punto de rocío alcanza los 16°C. La nubosidad cubre un 46% del cielo y la cota de nieve está a 4200 metros. Un arranque tranquilo para el viernes en Capital Federal.
Hace 9 horas
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Hace 23 horas
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