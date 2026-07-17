Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 17 de julio

Buenos Aires amanece este viernes con una temperatura de 18°C y el cielo parcialmente nuboso, según el reporte oficial de las 05:00. La sensación térmica también es de 18°C, lo que indica una mañana templada y sin sobresaltos térmicos.

La humedad relativa es alta, del 91%, y el punto de rocío se ubica en 16°C, condiciones que generan una atmósfera cargada pero sin probabilidad de lluvia: el registro marca un 0% de chances de precipitaciones. La nubosidad alcanza el 65%, por lo que el sol se asomará entre nubes durante la mañana.

El viento sopla del sector este a 14 km/h, con ráfagas de hasta 25 km/h, apenas perceptibles. La presión atmosférica es de 995 hPa y la visibilidad llega a 35 kilómetros, ideal para circular sin contratiempos. No se reporta niebla y la cota de nieve se sitúa en los 4000 metros, lejos de la ciudad.

Un inicio de jornada estable, sin alertas meteorológicas y con condiciones propias del invierno porteño. Seguí la cobertura en vivo del clima en Capital Federal.