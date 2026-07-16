Por quién hinchó Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, en Argentina - Inglaterra

Marco Senesi y su novia Kelci-Rose Bowers.

La Selección Argentina volvió a escribir una página memorable en su historia mundialista. El seleccionado de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra con una remontada histórica, selló su clasificación a la final del Mundial 2026 y ahora irá por el título frente a España el próximo domingo.

Mientras millones de hinchas vivían el clásico con la intensidad propia de un duelo cargado de historia, una protagonista siguió el encuentro desde un lugar muy particular. Es Kelci-Rose Bowers, futbolista inglesa de 22 años y pareja del defensor Marcos Senesi, quien días antes había revelado por quién iba a alentar en un partido que enfrentaba a su país de nacimiento con el seleccionado de su novio.

¿Por quién hinchó Kelci-Rose Bowers, la novia inglesa de Marcos Senesi?

En la previa del encuentro, Bowers reconoció a través de sus redes sociales que jamás imaginó verse envuelta en una situación semejante. "Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal", aseguró la futbolista, al referirse al cruce entre ambos seleccionados.

Si bien remarcó el orgullo que siente por representar a Inglaterra, dejó en claro que su apoyo estaría del lado de Senesi y de la Selección argentina. "Ser inglesa y llegar a una semifinal es un logro increíble y estoy súper orgullosa de mi país. Pero mi pareja juega para Argentina y, como ocurre en cualquier relación, apoyás lo que hace la persona que amás", sostuvo.

Con el triunfo argentino consumado, aquellas declaraciones cobraron aún más relevancia. La Albiceleste avanzó a una nueva final mundialista y Senesi quedó a un paso de pelear por el máximo título del fútbol.

Cómo nació la historia de amor entre Kelci-Rose Bowers y Senesi

La relación entre ambos comenzó en Inglaterra, cuando coincidieron durante una producción fotográfica organizada por el Bournemouth, club donde compartieron la misma institución, aunque en diferentes equipos.

Desde entonces, Bowers contó que fue descubriendo cada vez más aspectos de la cultura argentina gracias a su pareja. Incluso aseguró que acompañar a la Selección durante el Mundial fue una experiencia inolvidable. "Poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a Argentina ha sido increíble. Me encantó abrazar la cultura argentina y compartir en mis redes sociales fotos con la camiseta", reveló.

La futbolista también anticipó que viviría la semifinal con respeto por ambos equipos: "Voy a ir al partido para disfrutarlo, voy a apoyar a mi pareja y espero que Inglaterra haga un gran partido".

Marco Senesi en la Selección argentina.

La confesión de Kelci-Rose Bowers que sorprendió antes el partido

En medio de la enorme expectativa que generó el duelo entre Argentina e Inglaterra, Bowers sorprendió con una confesión poco habitual para una futbolista profesional: "Si me conocés, sabrás que en realidad no miro mucho fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero no suelo verlo".

Sin embargo, esta vez hizo una excepción. La posibilidad de acompañar a Senesi en una semifinal mundialista convirtió al partido en una cita ineludible. La jornada terminó con un festejo argentino: la remontada por 2-1 clasificó al equipo de Scaloni a la gran final, donde buscará un nuevo campeonato del mundo frente a España.

Con la clasificación asegurada, la historia de Kelci-Rose Bowers quedó como una de las postales más curiosas del Mundial 2026: una inglesa alentando a la Selección argentina por amor, en uno de los partidos con mayor carga simbólica de la historia del fútbol.