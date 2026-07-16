Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 16 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este jueves 16 de julio continúa el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los titulares que tengan el Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en el dígito correspondiente ya pueden consultar cuándo cobro y acercarse a las entidades bancarias.

Los montos de julio incluyen el aumento por movilidad del 2,15% y, para quienes perciben los haberes más bajos, el bono extraordinario de $70.000. A continuación, el detalle de las prestaciones que se acreditan hoy.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 5.

Haber mínimo: $411.959

Bono extraordinario: $70.000

Total: $481.959

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los titulares con DNI terminado en 5 también reciben su prestación hoy.

Monto PUAM: $329.430

Bono: $70.000

Total: $399.430

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Las familias con DNI del titular terminado en 5 cobran hoy.

AUH por hijo: $153.414 (se deposita el 80%: $122.731 y se retiene el 20%)

(se deposita el 80%: y se retiene el 20%) AUH por discapacidad: $499.387 (80%: $399.510 )

(80%: ) Tarjeta Alimentar: $72.250 (1 hijo), $113.299 (2 hijos), $149.425 (3 o más)

Asignaciones Familiares (SUAF)

Trabajadores registrados y monotributistas con DNI terminado en 5 cobran hoy.

Montos por hijo según ingresos: desde $74.032 hasta $15.585

Además, continúan vigentes las ventanas de pago para Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción, matrimonio) y Asignación por Maternidad, abiertas desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto para todas las terminaciones de DNI. Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación en Mi ANSES.