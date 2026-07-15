La vicepresidenta evocó a Malvinas antes del partido con Inglaterra.

La vicepresidenta Victoria Villarruel calentó la previa del duelo de la Selección Argentina contra la de Inglaterra y volvió a diferenciarse de la posición del Gobierno que integra. “Mañana jugamos contra los piratas usurpadores”, sentenció Villarruel en la previa de un partido que tiene como trasfondo la rivalidad histórica entre ambos países.

“No es un partido más”, sostuvo Villarruel al dar cuenta de que la contienda deportiva con los ingleses tiene componentes que la cargan de una tensión adicional. “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”, subrayó. “Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, recordó.

“¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, enfatizó la titular del Senado en un posición que contrasta con la moderación que emana del Ministerio de Seguridad, cuya titular, Alejandra Monteoliva, adelantó que los hinchas argentinos no podrán entrar al estadio de Atlanta con banderas que contengan insignias que hagan referencia al conflicto bélico por las Islas Malvinas.

Las declaraciones de la ministra de Seguridad sobre las banderas de Malvinas

En la previa del duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la ministra Monteoliva reveló detalles del operativo policial para este partido. La funcionaria se refirió a los hinchas argentinos que asistirán al Mercedes Benz Stadium de Estados Unidos, a quienes les prohibieron ingresar con banderas y remeras de las Islas Malvinas. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender.

"No se va a poder entrar ni con botellas ni con ningún elemento. Ya sea una remera, una bandera o lo que fuera que contenga un mensaje provocativo, político, de odio, de intolerancia racial, religiosa. Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación. No pueden ingresar banderas con contenido político", esbozó hace instantes en diálogo con Radio Now 97.9.

A su vez, la funcionaria del gobierno de Javier Milei agregó: "Se estableció que no puede haber contenido político, elementos que tengan contenido político visible o mensajes con algún tipo de intolerancia. Es lo que se definió el día de ayer, precisamente al identificar que es un partido sensible...".