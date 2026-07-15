China apuesta por los taxis eléctricos para amortiguar el impacto del cierre de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO. Unos conductores charlan junto a unos taxis que se están recargando en una estación de recarga de vehículos eléctricos (VE) de Shell en Pekín, China

China cuenta con un amortiguador cada vez más importante frente a las fluctuaciones del precio del petróleo: los taxis eléctricos.

En todas las ciudades chinas, el uso del taxi y los servicios de transporte compartido están en ‌auge. En mayo, se realizaron 3.050 millones de ‌viajes; los datos del Gobierno muestran que los viajes han aumentado un 6% desde que comenzó la guerra de Irán a finales de febrero, en comparación con el periodo de marzo a mayo del año pasado.

Este aumento refleja una peculiaridad de la estructura del transporte en China: las tarifas están bajando a pesar de que suben los precios de la gasolina. Los analistas afirman que la avalancha de nuevos conductores que buscan trabajo en una economía estancada, unida a los vehículos eléctricos baratos, está haciendo bajar las tarifas, lo que a su vez atrae a pasajeros que quieren ahorrar ante el encarecimiento de ​la gasolina.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un conductor a tiempo parcial ⁠de una plataforma de transporte compartido de Pekín, de apellido Li, afirmó que las tarifas han bajado entre un ‌10% y un 15% desde que empezó hace seis meses. "La competencia es intensa", dijo este hombre de ⁠36 años a Reuters en una estación de recarga de vehículos ⁠eléctricos.

La otra cara de la moneda se puede observar en las redes sociales. Desde que los precios de la gasolina comenzaron a subir en marzo, cientos de publicaciones describen cómo desplazarse en taxi o en vehículos compartidos resulta más barato que conducir.

"Sobre ⁠todo cuando los precios de la gasolina están altos, prefiero tomar un taxi para ir a sitios que están ​demasiado lejos para ir en bicicleta. Así no tengo que buscar aparcamiento ni pagar ‌la gasolina", afirmó Yang, una mujer de 45 años propietaria ‌de un automóvil de gasolina, que solo facilitó su apellido.

Con la electrificación de los taxis, el auge del ⁠transporte compartido se suma a las pruebas de que el transporte en China depende cada vez menos del petróleo, lo que lo protege de crisis petroleras como el cierre del estrecho de Ormuz.

Aproximadamente la mitad de la flota de taxis de China, que asciende a 1,3 millones de vehículos, es eléctrica, según el Ministerio de Transporte, y en las principales ciudades se acerca ​al 100%.

Didi, la ‌mayor aplicación de transporte compartido, dijo que el año pasado registró otros 2 millones de automóviles híbridos o eléctricos, lo que eleva su flota total que no utiliza combustibles fósiles a 8 millones de vehículos, y que los vehículos eléctricos representan el 75% del kilometraje total.

Como resultado, China consumió un 10% menos de gasolina y un 14% menos de gasóleo en mayo que el año anterior, a pesar de que el ⁠transporte de mercancías por carretera aumentó un 2% y de que los desplazamientos por carretera durante el fin de semana largo del Primero de Mayo alcanzaron un máximo histórico.

Greenpeace prevé que, para 2035, el 90% del kilometraje de los taxis y los servicios de transporte compartido se realizará con vehículos eléctricos.

"A medida que han subido los precios de los combustibles, la gente conduce menos sus propios automóviles de gasolina", afirmó Daizong Liu, director para Asia Oriental del Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo de China.

"Pero la demanda global de desplazamientos sigue aumentando, por lo que cada vez más viajes se están trasladando al transporte público, como los taxis y ‌el metro."

¿HA VENIDO PARA QUEDARSE?

Esa flexibilidad explica en parte cómo China ha logrado recortar drásticamente las importaciones de petróleo —que cayeron un 41% en junio respecto al año anterior— sin recurrir de forma masiva a sus reservas. Al hacerlo, China ha liberado cargamentos de petróleo en un mercado mundial limitado por la guerra y ha contribuido a contener los precios del petróleo.

"El conflicto puede haber acelerado cambios de comportamiento que ya estaban en marcha, dejando a China estructuralmente menos dependiente del petróleo de lo que el mercado ‌ha asumido históricamente", afirmó la analista de J.P. Morgan Natasha Kaneva en una nota del 2 de julio.

Esa posibilidad se pondrá a prueba a medida que los precios de los combustibles para el transporte en China vuelvan a los niveles anteriores a la guerra.

J.P. Morgan prevé ‌que la demanda de gasolina ⁠siga descendiendo en 2027, aunque a un ritmo más lento que este año, y pronostica una caída interanual de 50.000 barriles al día (bpd), frente a la caída de 150.000 bpd registrada este año.

Zhang, ​de 45 años, propietaria de un automóvil eléctrico y un híbrido que solo facilitó su apellido, dijo que suele conducir su híbrido en modo batería cuando los precios del combustible son elevados.

"Cuando vi que los precios habían bajado recientemente, fui a llenar el depósito de mi híbrido", explicó.

Con información de Reuters