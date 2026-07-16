Giuliano, Giovanni, Gianluca y Diego: de qué cuadro es hincha cada Simeone

Diego Simeone y sus hijos.

Hablar de los Simeone es hablar de una de las familias más futboleras de la Argentina. Diego "Cholo" Simeone construyó una carrera de élite como jugador y entrenador, mientras que sus hijos Giovanni y Giuliano siguieron sus pasos en el profesionalismo. Gianluca, por su parte, también intentó hacerse un lugar en el fútbol antes de retirarse de la actividad.

Si bien el deporte es el gran punto en común, la pasión por los clubes no está unificada dentro del clan. River y Racing dividen a la familia, con historias personales que explican por qué cada uno eligió un camino diferente y hasta alimentan las clásicas cargadas familiares antes de algunos partidos.

De qué club es hincha Diego "Cholo" Simeone

Si hay un color que identifica al "Cholo" fuera de Europa, ese es el celeste y blanco de Racing. Diego nunca ocultó su simpatía por la Academia, un vínculo que se fortaleció porque fue allí donde cerró su carrera como futbolista y comenzó su etapa como entrenador.

Su paso por Racing dejó una huella importante. Asumió como director técnico en enero de 2006 y consiguió el Torneo Clausura 2006, el primer campeonato local del club tras 35 años. Ese título lo convirtió en uno de los entrenadores más recordados de la institución y consolidó una relación que continúa hasta hoy.

Giuliano y Gianluca Simeone eligieron River

Dos de los hijos del Cholo siguieron un camino distinto. Tanto Giuliano como Gianluca reconocieron públicamente que son hinchas de River Plate. Giuliano volvió a dejarlo en claro hace pocos días, cuando durante una entrevista en el podcast Lo del Pollo fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors. "¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance", respondió de manera contundente.

Gianluca, en tanto, explicó que su pasión nació gracias al éxito de su padre como entrenador del Millonario: "Cuando mi papá gana el Clausura 2008 me hice hincha. Mi mamá también era de River", contó en una entrevista con ESPN. Si bien realizó inferiores en River, Gianluca terminó continuando su carrera en Italia, donde pasó por Frosinone antes de retirarse del fútbol profesional.

Giuliano Simeone.

Giovanni Simeone, el heredero del fanatismo por Racing

El caso de Giovanni Simeone es diferente al de sus hermanos. Según reveló, el delantero del Napoli eligió seguir los pasos de su padre en cuanto a la pasión futbolera y se hizo hincha de Racing. "Después del Clausura que ganó mi papá, Giuli y yo nos hicimos de River y Giovanni de Racing. A veces nos gastamos antes de algún partido, pero ahora ya no", recordó.

A diferencia de Giuliano y Gianluca, Giovanni sí llegó a debutar en la Primera División de River. Disputó 33 partidos oficiales y convirtió cuatro goles antes de ser transferido al Genoa de Italia en 2016, luego de una destacada cesión en Banfield. Con el tiempo, todos los hermanos desarrollaron sus carreras en Europa, aunque cada uno conservó la simpatía por el club que eligió durante su infancia.

La historia de los Simeone demuestra que ni siquiera compartir apellido, profesión y pasión alcanza para unificar el fanatismo futbolero. Las diferencias, lejos de generar conflictos, alimentan las bromas familiares y reflejan una tradición muy argentina: en una misma casa puede convivir el amor por distintos clubes, incluso cuando el fútbol es mucho más que un hobby.