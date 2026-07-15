Brasileño Lula gana terreno ante Flavio Bolsonaro de cara a elecciones presidenciales, muestra sondeo

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una reunión ministerial, en el Palacio de Planalto en Brasilia

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió ‌su ventaja sobre ‌el senador de derecha Flavio Bolsonaro en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre, reveló el miércoles una encuesta de Quaest encargada por la correduría Genial.

Se trata de la primera ​encuesta de ⁠Quaest tras una serie de ‌acontecimientos políticos, entre los que ⁠se incluyen una investigación ⁠por corrupción contra un alto cargo aliado de Lula y las discusiones sobre ⁠la responsabilidad ante las nuevas ​amenazas arancelarias de Estados ‌Unidos contra Brasil.

• El ‌izquierdista Lula cuenta con un 45% ⁠de intención de voto en una posible segunda vuelta, frente al 37% del senador Bolsonaro, actualmente el ​principal ‌candidato de la oposición.

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• Una encuesta de Quaest realizada en junio mostraba a Lula por delante de Flavio Bolsonaro con un ⁠44% frente a un 38%.

• En un escenario de primera vuelta, Lula obtendría un 40%, Bolsonaro un 28%, Ronaldo Caiado un 4%, Renan Santos un 3% y Romeu Zema un 2%.

• En ‌Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados pasan a una segunda vuelta.

• Quaest encuestó a ‌2.004 personas entre el 10 y el 13 de julio. La encuesta tiene un ‌margen de ⁠error de dos puntos porcentuales en cualquier dirección.

Con información de Reuters