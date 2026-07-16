El Kremlin dice que no hay perspectivas inmediatas de reanudar el diálogo con Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, asiste a un desfile militar en el Día de la Victoria, que conmemora el 81.º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja, en el centro de Moscú, Rusia

​El Kremlin dijo el jueves que no hay perspectivas inmediatas de reanudar las conversaciones de paz ‌con Ucrania, aunque señaló ‌que Rusia sigue abierta a la idea de negociar.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia agradecía la disposición de Turquía a colaborar en los esfuerzos de paz, pero que, por el momento, no se esperaban nuevas conversaciones.

"Somos muy conscientes de la disposición ​de nuestros amigos ⁠turcos a seguir facilitando un giro hacia una ‌resolución pacífica de la situación en torno ⁠a Ucrania", dijo Peskov a ⁠los periodistas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estamos agradecidos a la parte turca por ello. Sin embargo, por el momento no hay perspectivas inmediatas de ⁠reanudar el proceso de negociación; no vemos indicios ​de ello. No obstante, la parte ‌rusa sigue, sin duda, abierta ‌a esta vía."

Casi cuatro años y medio después ⁠del inicio de la guerra, las líneas del frente permanecen en gran medida estables, mientras Rusia y Ucrania lanzan ataques contra las ciudades y las infraestructuras ​energéticas ‌clave de la otra parte, así como contra buques en el mar.

En 2025 se celebraron tres breves rondas de conversaciones de paz en Estambul, a las que siguieron, a principios de ⁠este año, dos rondas en Abu Dabi y una en Ginebra, con la mediación de Estados Unidos.

Sin embargo, con Washington distraído con la guerra con Irán, las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania se interrumpieron en febrero.

Peskov dijo a los periodistas que el Kremlin ‌estaba siguiendo de cerca una importante reorganización del Gobierno del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, pero que el nombramiento de un nuevo primer ministro y de un nuevo ministro de Defensa no supondría ninguna diferencia a menos que ‌Kiev estuviera dispuesta a tomar decisiones que condujeran a un acuerdo de paz.

Ucrania lleva mucho tiempo pidiendo un alto el ‌fuego, algo ⁠que Rusia ha rechazado. Moscú afirma que quiere un acuerdo permanente, no una tregua ​que, según afirma, solo serviría para dar un respiro a Ucrania.

Con información de Reuters