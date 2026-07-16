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El Kremlin dice que no hay perspectivas inmediatas de reanudar el diálogo con Ucrania

16 de julio, 2026 | 08.21

​El Kremlin dijo el jueves que no hay perspectivas inmediatas de reanudar las conversaciones de paz ‌con Ucrania, aunque señaló ‌que Rusia sigue abierta a la idea de negociar.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Rusia agradecía la disposición de Turquía a colaborar en los esfuerzos de paz, pero que, por el momento, no se esperaban nuevas conversaciones.

"Somos muy conscientes de la disposición ​de nuestros amigos ⁠turcos a seguir facilitando un giro hacia una ‌resolución pacífica de la situación en torno ⁠a Ucrania", dijo Peskov a ⁠los periodistas.

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"Estamos agradecidos a la parte turca por ello. Sin embargo, por el momento no hay perspectivas inmediatas de ⁠reanudar el proceso de negociación; no vemos indicios ​de ello. No obstante, la parte ‌rusa sigue, sin duda, abierta ‌a esta vía."

Casi cuatro años y medio después ⁠del inicio de la guerra, las líneas del frente permanecen en gran medida estables, mientras Rusia y Ucrania lanzan ataques contra las ciudades y las infraestructuras ​energéticas ‌clave de la otra parte, así como contra buques en el mar.

En 2025 se celebraron tres breves rondas de conversaciones de paz en Estambul, a las que siguieron, a principios de ⁠este año, dos rondas en Abu Dabi y una en Ginebra, con la mediación de Estados Unidos.

Sin embargo, con Washington distraído con la guerra con Irán, las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania se interrumpieron en febrero.

Peskov dijo a los periodistas que el Kremlin ‌estaba siguiendo de cerca una importante reorganización del Gobierno del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, pero que el nombramiento de un nuevo primer ministro y de un nuevo ministro de Defensa no supondría ninguna diferencia a menos que ‌Kiev estuviera dispuesta a tomar decisiones que condujeran a un acuerdo de paz.

Ucrania lleva mucho tiempo pidiendo un alto el ‌fuego, algo ⁠que Rusia ha rechazado. Moscú afirma que quiere un acuerdo permanente, no una tregua ​que, según afirma, solo serviría para dar un respiro a Ucrania.

Con información de Reuters

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