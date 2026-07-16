De los 23 grados a las ráfagas y lluvias sin escalas: el drástico cambio de clima que llega

Después de días con temperaturas -dentro de todo- agradables, el tiempo volverá a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se vienen jornadas de la inestabilidad a partir del viernes, con lluvias, tormentas, ráfagas de viento y un marcado descenso de la temperatura.

Para este jueves, el organismo prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 20°C. La probabilidad de lluvias será baja, aunque el viento del sur comenzará a intensificarse hacia la tarde y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Lluvias, tormentas y la vuelta del frío

El giro se dará de manera más clara el próximo viernes 17 de julio. Según el SMN, la temperatura máxima llegará a los 23°C, pero el aumento del calor estará acompañado por lluvias aisladas y tormentas durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones alcanzará el 70%, mientras que las ráfagas de viento seguirán soplando con intensidad desde el sector sur.

La inestabilidad continuará durante el sábado, con lluvias durante gran parte de la jornada. La temperatura volverá a descender, con una mínima de 14°C y una máxima de apenas 18°C, mientras que el domingo, cuando se disputará la final de la Copa del Mundo, será el ingreso definitivo del aire frío. Las precipitaciones comenzarán a retirarse, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas caerán hasta una mínima de 10°C y una máxima de 14°C.

En la provincia de Buenos Aires, las lluvias ya comenzaron a registrarse sobre el este del territorio y avanzarán hacia el oeste durante la noche. El viernes, la inestabilidad abarcará prácticamente toda la provincia, mientras que el sábado las precipitaciones perderán intensidad y el domingo, el tiempo tenderá a mejorar.

Alertas por lluvias, nieve, viento y frío extremo en distintas provincias

Mientras el AMBA se prepara para un fin de semana inestable, el SMN mantiene vigentes varias alertas meteorológicas en diferentes regiones del país. Hay alerta amarilla por lluvias para sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, mientras que la cordillera, desde La Rioja hasta Neuquén, presenta alertas por nevadas de nivel amarillo y naranja, según la zona.

Además, gran parte del centro y norte del país permanece bajo alerta por fuertes vientos, con provincias como Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Rioja y Catamarca entre las afectadas. En algunas de ellas también rige alerta por viento Zonda.

Por último, buena parte de Santa Cruz continúa bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de frío, una situación que puede representar un riesgo especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Ante ello, desde la entidad se recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar las precauciones durante los episodios de lluvias intensas y bajas temperaturas.