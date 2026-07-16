Cuánto sale el boleto de tren en julio 2026: las tarifas para los recorridos cortos y de larga distancia

Los usuarios del transporte ferroviario comenzaron julio con un nuevo cuadro tarifario para los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La actualización forma parte del esquema de aumentos dispuesto por el Gobierno nacional y contempla incrementos escalonados que también continuarán durante agosto y septiembre.
La modificación alcanza a los servicios ferroviarios metropolitanos y se suma a las subas ya aplicadas en colectivos y subtes, dentro del mecanismo de actualización automática que combina la inflación medida por el INDEC con un adicional del 2%.
Cuánto cuesta el boleto de tren en julio de 2026
De acuerdo con la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo para los trenes del AMBA aumentó 8,6% durante julio.
Las tarifas para la primera sección, correspondiente a los recorridos más cortos, quedaron establecidas en:
- SUBE registrada: $380,10.
- Tarifa Social: $171,05.
- SUBE sin registrar: $760,20.
Estos valores corresponden a los trayectos de menor distancia, mientras que las tarifas aumentan progresivamente para los recorridos más extensos de cada línea ferroviaria.
Cómo seguirán los aumentos de trenes en los próxios meses
El esquema oficial prevé nuevos incrementos para los próximos meses.
Las tarifas de la primera sección evolucionarán de la siguiente manera:
- Julio: $380,10.
- Agosto: $420,01 (suba del 10,5%).
- Septiembre: $449,83 (incremento adicional del 7,1%).
Con este cronograma, el Gobierno busca avanzar en una actualización gradual de los boletos del transporte ferroviario.
Qué pasa con la Tarifa Social
Los beneficiarios de la Tarifa Social continúan accediendo al descuento del 55% sobre el valor del boleto cuando utilizan una tarjeta SUBE registrada.
El beneficio alcanza, entre otros, a:
- Jubilados y pensionados.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Beneficiarios de la Asignación por Embarazo.
- Personal de casas particulares.
- Monotributistas sociales.
- Veteranos de la Guerra de Malvinas.
- Titulares de Pensiones No Contributivas.
- Beneficiarios de Progresar, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y otros programas sociales.
- Personas que perciben el Seguro por Desempleo o el Seguro de Capacitación y Empleo.