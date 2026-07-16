Cuánto sale el boleto de tren en julio 2026: las tarifas para los recorridos cortos y de larga distancia

Cuánto aumenta el tren confirmado

Los usuarios del transporte ferroviario comenzaron julio con un nuevo cuadro tarifario para los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La actualización forma parte del esquema de aumentos dispuesto por el Gobierno nacional y contempla incrementos escalonados que también continuarán durante agosto y septiembre.

La modificación alcanza a los servicios ferroviarios metropolitanos y se suma a las subas ya aplicadas en colectivos y subtes, dentro del mecanismo de actualización automática que combina la inflación medida por el INDEC con un adicional del 2%.

Cuánto cuesta el boleto de tren en julio de 2026

De acuerdo con la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo para los trenes del AMBA aumentó 8,6% durante julio.

Las tarifas para la primera sección, correspondiente a los recorridos más cortos, quedaron establecidas en:

SUBE registrada: $380,10.

$380,10. Tarifa Social: $171,05.

$171,05. SUBE sin registrar: $760,20.

Estos valores corresponden a los trayectos de menor distancia, mientras que las tarifas aumentan progresivamente para los recorridos más extensos de cada línea ferroviaria.

Aumentos en julio: impacto en los ingresos

Cómo seguirán los aumentos de trenes en los próxios meses

El esquema oficial prevé nuevos incrementos para los próximos meses.

Las tarifas de la primera sección evolucionarán de la siguiente manera:

Julio: $380,10.

$380,10. Agosto: $420,01 (suba del 10,5%).

$420,01 (suba del 10,5%). Septiembre: $449,83 (incremento adicional del 7,1%).

Con este cronograma, el Gobierno busca avanzar en una actualización gradual de los boletos del transporte ferroviario.

Qué pasa con la Tarifa Social

Los beneficiarios de la Tarifa Social continúan accediendo al descuento del 55% sobre el valor del boleto cuando utilizan una tarjeta SUBE registrada.

Cuánto aumenta el tren

El beneficio alcanza, entre otros, a: