La reflexión de Beto Casella tras el triunfo ante Inglaterra.

La Selección Argentina venció a Inglaterra en las semifinales del Mundial y se adentró así en un nuevo partido por el título. El tercero de las últimas cuatro citas, pegando el faltazo tan solo en Rusia 2018. Hubo una enorme cantidad de festejos a lo largo y ancho del país, sobre todo teniendo en cuenta el peso que tuvo derrotar a los europeos.

En ese sentido, Beto Casella habló en Puro Show respecto a la enorme emoción que generó en todos el triunfo contra un país que genera tanta animosidad entre los argentinos, aseverando que La Scaloneta se impuso en algo que era "más que un partido".

Los once titulares de Argentina para el partido ante Argentina.

¿Qué dijo Beto Casella sobre el triunfo ante Inglaterra?

"El partido con Inglaterra fue más que un partido, porque hay una pica histórica. Por supuesto que las Malvinas no van a volver a nuestras manos y no vamos a dejar de tener los problemas que tenemos los argentinos con la inflación y el desempleo. El lunes vamos a volver a nuestra vida normal, pero nada nos quita esta alegría y nos permite disfrutarlo e inflarnos el pecho porque el mundo está hablando bien de nosotros", expuso primeramente el conductor de Buena TV (América).

Tras ello, se fue al plano puramente deportivo: "Obviamente que no venía convenciendo mucho la Selección y muchos por ahí pensaban que con el rendimiento que teníamos no la íbamos a pasar bien contra Inglaterra. Les hicimos el gol y los ingleses se miraban pensando 'en qué nos convertimos'". Además, sostuvo: "Me parece que hay que ser muy boludo para entrar en el chiquitaje de criticar a Lionel Messi y a la Selección".

Seguido a ello, hizo una reflexión muy profunda: "A mí, todo lo que sea la felicidad de la gente, que pensas en una casita muy pobre y en alguien que vive en Puerto Madero, todos juntos gritando los goles, es algo que emociona. Por lo menos termina con una grieta por un rato. El lunes volveremos a nuestra vida, mientras tanto permitámonos disfrutar esto, que es una epopeya. Además, cómo se dio, parecía que nos volvíamos y pasó una locura". "La mayoría de la gente está con la idea de que con el triunfo de ayer ya alcanza, además si nos llegan a dar una alegría el domingo ya es una locura total", concluyó.