Himno de Inglaterra, el rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Selección de Inglaterra.

Cada vez que Inglaterra salta al campo de juego en una Copa del Mundo, el protocolo previo al partido ofrece una de las imágenes más emblemáticas del fútbol internacional: miles de hinchas entonando el God Save the King, el himno nacional británico que acompaña al seleccionado desde hace siglos.

En la previa del cruce entre Inglaterra y la Selección Argentina por el Mundial 2026, la canción volverá a ocupar un lugar central. Más allá de la histórica rivalidad deportiva entre ambos países, el himno inglés tiene una historia singular: nació hace casi 300 años, tiene raíces francesas y debió modificar su letra tras la muerte de la reina Isabel II.

¿Por qué el himno de Inglaterra pasó de "God Save the Queen" a "God Save the King"?

Durante siete décadas, el himno fue conocido en todo el mundo como God Save the Queen, en referencia al largo reinado de Isabel II, una de las monarcas más importantes de la historia británica.

Sin embargo, todo cambió el 8 de septiembre de 2022, cuando la reina falleció a los 96 años. Con la proclamación de Carlos III como nuevo monarca del Reino Unido, la letra del himno se modificó automáticamente para pasar a llamarse God Save the King ("Dios salve al Rey").

El cambio no implicó una nueva composición musical ni una reescritura completa del texto. Simplemente se reemplazaron las referencias a la reina por el rey, siguiendo una tradición que se aplica cada vez que cambia la persona que ocupa el trono británico.

Carlos III pasó así en el destinatario de una canción que también representa a otros catorce Estados soberanos que reconocen al monarca británico como jefe de Estado.

El curioso origen del himno de Inglaterra

Si bien hoy es uno de los símbolos más representativos del Reino Unido, la historia del himno nacional inglés tiene un origen inesperado. La melodía que dio vida al God Save the King tiene antecedentes en Francia. Según diversas investigaciones históricas, una composición titulada Grand Dieu sauve le Roi fue creada en 1685 para celebrar la recuperación del rey Luis XIV tras una enfermedad.

Años más tarde, el compositor alemán Georg Friedrich Händel, instalado en Inglaterra, presentó una versión adaptada al rey Jorge I. El monarca la adoptó como canción oficial de la Corona y, con el tiempo, terminó convirtiéndose en uno de los himnos más famosos del planeta.

Selección de Inglaterra.

La primera interpretación pública con un fuerte sentido patriótico ocurrió en Londres en 1745 durante el conflicto entre la monarquía británica y los jacobitas encabezados por Carlos Eduardo Estuardo. Desde entonces, la pieza quedó ligada a la identidad política y cultural del Reino Unido.

Con el paso de los siglos, el God Save the King terminó siendo considerado uno de los himnos nacionales más antiguos del mundo y una referencia para numerosos países que posteriormente compusieron sus propias canciones patrias.

Qué dice el himno de Inglaterra y cuál es su significado

La letra del himno es una invocación religiosa que pide protección, prosperidad y un largo reinado para el monarca. En sus estrofas también aparecen referencias a la defensa del país, la derrota de los enemigos y el deseo de preservar las leyes y la estabilidad del reino, un mensaje que refleja el contexto político en el que fue compuesto durante el siglo XVIII.

En español, el comienzo del himno dice: "Dios salve a nuestro noble Rey, larga vida a nuestro Rey. Dale victoria, felicidad y gloria, y que reine sobre nosotros durante mucho tiempo."

Si bien nació como una canción de apoyo a la monarquía, con el paso de los años trascendió ese objetivo y es uno de los mayores símbolos nacionales del Reino Unido, especialmente en eventos deportivos, ceremonias oficiales y actos de Estado.

Antes de que comience el partido entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026, el God Save the King volverá a sonar frente a millones de espectadores en todo el mundo. Una melodía con casi tres siglos de historia que sigue acompañando a una de las selecciones más tradicionales del fútbol internacional.

Traducción en español del himno de Inglaterra

¡Dios salve a nuestro gracioso Rey,

larga vida a nuestro noble Rey,

Dios salve al Rey!

Dale la victoria, la

felicidad y la gloria,

que reine sobre nosotros por mucho tiempo;

¡Dios salve al Rey!

Oh Señor, Dios nuestro, levántate,

dispersa a sus enemigos

y hazlos caer;

confunde sus intrigas,

frustra sus maniobras deshonestas,

en ti están puestas nuestras esperanzas, ¡

oh, sálvanos a todos!

Los dones más preciados que guardes,

disponte a derramarlos sobre él;

que reine por mucho tiempo;

que defienda nuestras leyes

y nos dé siempre la oportunidad

de cantar con el corazón y la voz,

¡Dios salve al Rey!