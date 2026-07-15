Por qué los jugadores rompen sus botines en el Mundial 2026

Botines de Pedro Neto, jugador de Portugal. (Crédito de foto: Goal)

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está regalando un espectáculo deportivo inolvidable, pero también ha dejado una de las postales más llamativas y misteriosas de la competencia. En las transmisiones oficiales y fotos de primer plano, varios hinchas han notado un detalle desconcertante: numerosos futbolistas estrella están jugando con sus botines cortados o con agujeros circulares en la zona del talón. Lejos de tratarse de un descuido de utilería, un capricho estético o una moda, esta práctica responde a una estricta necesidad médica para combatir una dolorosa patología silenciosa que afecta el rendimiento de los atletas de élite. Uno de los jugadores que puso el tema en la conversación mediática fue el portugués Pedro Neto.

El motivo médico: la deformidad de Haglund y la bursitis

La razón detrás de estos calzados tajados tiene un nombre científico: la deformidad de Haglund. Se trata de un agrandamiento óseo o "sobrehueso" localizado en la parte posterior del talón, justo en la zona donde se inserta el tendón de Aquiles. Cuando los futbolistas estrenan botines nuevos o de materiales muy rígidos, la fricción constante del contrafuerte del calzado presiona esta protuberancia, desencadenando una dolorosa inflamación en la bolsa serosa conocida como bursitis retroaquilea.

Según detalló el Dr. Jorge Batista, jefe médico de Boca Juniors, este dolor puede volverse agudo e invalidante para correr. Al realizar un tajo estratégico en el talón del botín, se elimina la presión directa sobre la zona afectada, aliviando las molestias casi de inmediato y permitiendo que los futbolistas sigan compitiendo al máximo nivel en la Copa del Mundo.

Botines de fútbol rotos a propósito, por temas de salud.

Futbolistas entre la salud y la estética del calzado

A pesar de que cortar un calzado tecnológico de última generación valorado en cientos de dólares parece una locura, es una medida de alivio efectiva. Sin embargo, ninguna de las marcas patrocinadoras como Adidas o Nike han buscado visibilizar el tema o pronunciarse en favor de los futbolistas.

No obstante, las marcas patrocinadoras y los reglamentos de vestimenta de la FIFA ejercen una fuerte presión visual sobre la indumentaria. Por este motivo, muchos jugadores y utileros han agudizado el ingenio: tras realizar el agujero para liberar el talón, cubren o rellenan la abertura con telas, vendas o medias del mismo color que del botín. De esta forma, logran camuflar el corte frente a las cámaras de televisión y los árbitros, protegiendo tanto su salud física en el campo como sus contratos comerciales fuera de él.