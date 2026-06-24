Por qué muchos jugadores del Mundial 2026 usan botines rosas y fucsias

Partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no solo está dejando goles y emociones, sino también una postal visual que recorre las redes sociales y las pantallas de televisión: una auténtica marea de botines rosas y fucsias. En cada partido de la fase de grupos, tanto delanteros como defensores y arqueros parecen haberse puesto de acuerdo para calzar las mismas tonalidades encendidas.

El contraste de estos colores contra el verde del césped se convirtió en una marca recordada de las canchas norteamericanas, capturando la atención de los fanáticos que se preguntan si hay una regla oculta detrás de esta llamativa coincidencia estética.

Las marcas de botines se visten de rosa en el Mundial 2026

Lejos de ser una casualidad o una conspiración de los futbolistas, esta invasión cromática responde a una planificada estrategia comercial de las marcas líderes. Empresas como Nike (con su colección "Breakout"), Adidas ("Road to Glory") y Puma ("Showtime") se basaron en estudios de agencias globales de tendencias, las cuales identificaron al fucsia eléctrico como el color clave para este año debido a su capacidad para transmitir optimismo, energía y rebeldía.

Las marcas escogen este tono porque ofrece el máximo contraste visual en las transmisiones digitales y en pantallas de dispositivos móviles. Además, la psicología del alto rendimiento indica que estos colores tan vibrantes refuerzan la confianza de los atletas en momentos de máxima presión, dándoles una sensación de seguridad y superioridad en la cancha. Además, en la paleta cromática, el rosa y el verde son colores opuestos, por lo que los botines se destacan en el césped de las canchas.

Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

No todos son rosas: hay botines originales

La adopción masiva ha generado una paradoja: al estar casi todos vestidos de rosa, la verdadera originalidad ahora radica en diferenciarse del resto. En este escenario, algunos jugadores están rompiendo el molde con calzados personalizados que capturan todas las miradas. El caso emblemático es el de Lionel Messi, quien salta a la cancha con sus clásicos botines Adidas exclusivos con detalles dorados y celestes que celebran su legado.

A él se suma Kylian Mbappé, quien para sus partidos más importantes ha matizado el rosa con versiones personalizadas de Nike que incluyen detalles verdes y blancos hiperespecíficos. Por último, la joven promesa brasileña Endrick sorprende al lucir un modelo exclusivo de New Balance en tonos completamente blancos y dorados pulidos, logrando un impacto elegante que se despega por completo de la monotonía fucsia.