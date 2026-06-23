Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 en el fútbol

Hablar de Cristiano Ronaldo es referirse a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Un jugador excepcional que a lo largo de los años ha conseguido records que parecían imposibles de alcanzar, como la de ser el máximo goleador histórico de la Champions League con 140 anotaciones, y la de ser el hombre que más goles convirtió en el Real Madrid con 451 goles, muy por delante de los 354 de Karim Benzema o los 323 de Raúl González.
Con 41 años de edad, CR7 mantiene su vigencia y hoy continúa convirtiendo goles en el Al Nassr FC de Arabia Saudita, aunque sus logros no se reducen solo a una cuestión etaria o de goles: ha sido influyente en todos los lugares en los que estuvo, permitiendo al Real Madrid ganar muchos títulos importantes para ampliar su hegemonía en la Champions League y siendo parte de la primera Eurocopa lograda por Portugal en 2016.
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Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000
Cristiano Ronaldo tiene 973 goles en su carrera hasta ahora, por lo que solo le faltan 27 para alcanzar la impactante cifra de 1000 anotaciones. Un nuevo record que está dispuesto a romper este deportista histórico y que intentará alcanzar antes de su retiro. En la última temporada en la liga saudí convirtió 28 veces en 30 partidos, un gran promedio de gol que muestra la inmensa vigencia que conserva este jugador, que siempre va por más.
Los números de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal
En 228 partidos, el futbolista portugués convirtió 143 anotaciones, lo que lo transforma en el máximo anotador a nivel selecciones hasta el momento, bastante por encima de Lionel Messi (117 goles), aunque vale decir que desde hace tiempo CR7 se mueve solo como nueve de área, mientras que el argentino tiene mucha más influencia en la generación de juego y el armado de las jugadas. No obstante, los números al rosarino en la comparativa lo benefician en los mundiales, donde tiene 18 anotaciones contra 8 del "Bicho".
Los títulos de Cristiano Ronaldo
Con Sporting de Lisboa (1)
- Supercopa de Portugal 2002
Con Manchester United (10)
- FA Cup 2004
- Copa de la Liga 2006
- Premier League 2007
- Community Shield 2007
- Premier League 2008
- Community Shield 2008
- UEFA Champions League 2008
- Mundial de Clubes 2008
- Copa de la Liga 2009
- Premier League 2009
Con Real Madrid (16)
- Copa del Rey 2011
- LaLiga 2012
- Supercopa de España 2012
- Copa del Rey 2014
- UEFA Champions League 2014
- Supercopa de Europa 2014
- Mundial de Clubes 2014
- UEFA Champions League 2016
- Supercopa de Europa 2016
- Mundial de Clubes 2016
- LaLiga 2017
- Supercopa de España 2017
- UEFA Champions League 2017
- Supercopa de Europa 2017
- Mundial de Clubes 2017
- UEFA Champions League 2018
Con Juventus (5)
- Supercopa de Italia 2018
- Serie A 2019
- Serie A 2020
- Supercopa de Italia 2020
- Copa Italia 2021
- Con Al Nassr (1)
- Campeonato de Clubes Árabes 2023
Con Portugal (3)
- Eurocopa 2016
- UEFA Nations League 2019
- UEFA Nations League 2025