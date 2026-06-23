Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 en el fútbol

Cristiano Ronaldo conserva varios records.

Hablar de Cristiano Ronaldo es referirse a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Un jugador excepcional que a lo largo de los años ha conseguido records que parecían imposibles de alcanzar, como la de ser el máximo goleador histórico de la Champions League con 140 anotaciones, y la de ser el hombre que más goles convirtió en el Real Madrid con 451 goles, muy por delante de los 354 de Karim Benzema o los 323 de Raúl González.

Con 41 años de edad, CR7 mantiene su vigencia y hoy continúa convirtiendo goles en el Al Nassr FC de Arabia Saudita, aunque sus logros no se reducen solo a una cuestión etaria o de goles: ha sido influyente en todos los lugares en los que estuvo, permitiendo al Real Madrid ganar muchos títulos importantes para ampliar su hegemonía en la Champions League y siendo parte de la primera Eurocopa lograda por Portugal en 2016.

Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

Cristiano Ronaldo tiene 973 goles en su carrera hasta ahora, por lo que solo le faltan 27 para alcanzar la impactante cifra de 1000 anotaciones. Un nuevo record que está dispuesto a romper este deportista histórico y que intentará alcanzar antes de su retiro. En la última temporada en la liga saudí convirtió 28 veces en 30 partidos, un gran promedio de gol que muestra la inmensa vigencia que conserva este jugador, que siempre va por más.

Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo.

Los números de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

En 228 partidos, el futbolista portugués convirtió 143 anotaciones, lo que lo transforma en el máximo anotador a nivel selecciones hasta el momento, bastante por encima de Lionel Messi (117 goles), aunque vale decir que desde hace tiempo CR7 se mueve solo como nueve de área, mientras que el argentino tiene mucha más influencia en la generación de juego y el armado de las jugadas. No obstante, los números al rosarino en la comparativa lo benefician en los mundiales, donde tiene 18 anotaciones contra 8 del "Bicho".

Los títulos de Cristiano Ronaldo

Con Sporting de Lisboa (1)

Supercopa de Portugal 2002

Con Manchester United (10)

FA Cup 2004

Copa de la Liga 2006

Premier League 2007

Community Shield 2007

Premier League 2008

Community Shield 2008

UEFA Champions League 2008

Mundial de Clubes 2008

Copa de la Liga 2009

Premier League 2009

Con Real Madrid (16)

Copa del Rey 2011

LaLiga 2012

Supercopa de España 2012

Copa del Rey 2014

UEFA Champions League 2014

Supercopa de Europa 2014

Mundial de Clubes 2014

UEFA Champions League 2016

Supercopa de Europa 2016

Mundial de Clubes 2016

LaLiga 2017

Supercopa de España 2017

UEFA Champions League 2017

Supercopa de Europa 2017

Mundial de Clubes 2017

UEFA Champions League 2018

Con Juventus (5)

Supercopa de Italia 2018

Serie A 2019

Serie A 2020

Supercopa de Italia 2020

Copa Italia 2021

Con Al Nassr (1)

Campeonato de Clubes Árabes 2023

Con Portugal (3)