Cuántos goles tienen Messi y Mbappé en Mundiales: quién hizo más y qué dijo el futbolista de Francia del récord

Lionel Messi y Kyllian Mbappé con las selecciones de Argentina y Francia.

Este Mundial 2026 no deja de batir nuevos records que hasta no hace tanto tiempo parecían irrompibles. Se trata de lo que han logrado en estas primeras dos fechas del certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, que empujaron a sus equipos en lo que hasta ahora es una campaña de puntaje perfecto para ambos, con seis puntos obtenidos sobre seis posibles.

En el caso de la Argentina, el debut fue con una goleada por 3 a 0 frente a Argelia, donde Messi se despachó con el primer hat trick de su carrera. Una actuación memorable para el futbolista, que demostró que esto no fue casualidad en su segunda presentación, con dos anotaciones frente Austria que lo posicionan como goleador del torneo, en un partido chivo para los albicelestes. Del otro lado, Mbappé convirtió un doblete en el triunfo 3 a 1 de Francia ante Senegal y otros dos goles en el 3 a 0 de los galos ante Irak, también con grandes actuaciones.

Cómo son los números de Messi y Mbappé en los Mundiales

Lionel Messi alcanzó con sus dos conversiones ante Austria los 18 goles, lo que lo dejaron en solitario como máximo goleador histórico. Y Mbappé alcanzó frente a Irak la impactante cifra de 16 anotaciones, que lo colocan en el segundo lugar junto Miroslav Klose, que se mantenía hasta antes de que comience esta nueva Copa del Mundo como goleador solitario, sólo un gol por delante de Ronaldo Nazário, que tiene 15.

Qué dijo Mbappé sobre Messi y su record

"Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible", expresó contundente el francés, sin querer profundizar, en la previa del partido del su equipo ante Irak. Un encuentro en donde los galos ya aseguraron su clasificación a la siguiente instancia y ahora deberán definir mano a mano el primer puesto de la zona ante Noruega. Un combinado que viene de vencer a Senegal y cuenta entre sus figuras con el goleador del Manchester City Erling Haaland.

Mbappé está encendido.

La lista de máximos goleadores de los Mundiales