Lionel Messi habló tras su histórica tarde con la Selección Argentina: "Muy feliz"

"Muy feliz": Lionel Messi habló luego de su histórica actuación frente a Austria en el Mundial 2026.

Lionel Messi habló tras su histórica actuación en la victoria por 2 a 0 de la Selección Argentina ante Austria en el duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026. El capitán de la 'Albiceleste', que convirtió dos goles y se transformó en el máximo anotador en la historia de la competencia al superar al alemán Miroslav Klose, dijo estar “muy feliz” por el triunfo logrado este lunes en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas (Estados Unidos), al que calificó como "importantísimo". A la vez, que indicó que está "disfrutando de este momento" y que, si bien el equipo ya le dio "varias alegrías a la gente", intentará "darle más".

"Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo, creo que nos da tranquilidad para lo que viene", aseguró el astro argentino en declaraciones brindadas en conferencia de prensa. También resaltó la dificultad del rival, que a pesar del resultado en contra buscó complicar al combinado nacional a lo largo de todo el segundo tiempo: "Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos. Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos", añadió.

"Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada", aseveró el capitán, que se mostró conforme con su actuación aunque falló un tiro desde los doce pasos apenas comenzado el duelo. "Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación", manifestó.

La declaración de Lionel Messi que ilusiona a los hinchas argentinos: "Intentaremos darle una más"

"Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más", expresó Messi, una frase que ilusionó a los fanáticos albicelestes con la posibilidad de ser bicampeones del Mundial tras obtener el título en Qatar 2022. Luego detalló: "Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a tres para tener una semana más tranquila".

Messi primero: la tabla de los máximos goleadores de los Mundiales

Posición Jugador Selección Goles Partidos Promedio Ediciones jugadas 1 Lionel Messi Argentina 17 28 0.61 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 2 Miroslav Klose Alemania 16 24 0.67 2002, 2006, 2010, 2014 3 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 0.79 1994, 1998, 2002, 2006 4 Kylian Mbappé Francia 14 15 0.93 2018, 2022, 2026 5 Gerd Müller Alemania 14 13 1.08 1970, 1974 6 Just Fontaine Francia 13 6 2.17 1958 7 Pelé Brasil 12 14 0.86 1958, 1962, 1966, 1970 8 Sándor Kocsis Hungría 11 5 2.20 1954 9 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 0.65 1990, 1994, 1998 10 Helmut Rahn Alemania 10 10 1.00 1954, 1958

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Jordania: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.