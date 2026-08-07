El presidente Javier Milei, junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el canciller argentino Pablo Quirno, durante la entrega del Honoris Causa en Perú.

Más de un centenar de profesores y académicos de universidades de América Latina y Europa repudiaron el doctorado honoris causa a Javier Milei que le dio la Universidad de San Martín de Porres (USMP) de Lima, durante su viaje diplomático a Perú. Lo hicieron a través de un extenso comunicado, en el que cuestionaron a la institución por distinguir al presidente argentino y reclamaron que deje sin efecto el reconocimiento.

El doctorado honoris causa de Milei fue entregado el 28 de julio en el auditorio de la Facultad de Derecho de la USMP, durante la visita del mandatario argentino a Perú. Según el documento, la universidad justificó la distinción por su supuesto compromiso "con el fortalecimiento de la libertad económica y social" y por su aporte a la modernización del Estado. Los firmantes consideraron que la decisión representa una toma de posición institucional que contradice la tradición jurídica de esa casa de estudios.

Además, le reclamaron formalmente al Consejo Universitario y a la Asamblea Universitaria de la USMP que retiren el reconocimiento a Milei. Además, anunciaron que suspenderán su participación académica en la institución mientras se mantenga la distinción y convocaron a asociaciones, institutos y redes de ciencias penales de Iberoamérica a "revisar sus vínculos con la universidad", señalaron en el texto.

El comunicado aclaró que el repudio está dirigido a las autoridades que tomaron la decisión y no a los estudiantes, docentes y graduados de la USMP. Entre quienes suscribieron el documento figuran el juez argentino Eugenio Zaffaroni, quien fue incorporado como Doctor Honoris Causa de la USMP en 2009, pero que decidió devolver esa distinción como forma de protesta por el reconocimiento otorgado a Milei.

Eugenio Zaffaroni.

Académicos cuestionaron las políticas de Milei

Los profesores sostuvieron que una distinción académica "no constituye una cortesía diplomática", sino una declaración pública "sobre los valores que una universidad decide representar". En ese sentido, cuestionaron que la USMP haya premiado a Milei mientras su gobierno impulsó medidas que afectaron el financiamiento de las universidades públicas argentinas y generaron conflictos con la comunidad educativa.

El documento menciona además el veto de Milei a la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. También señala que, durante los primeros cuatro meses de 2026, se ejecutó apenas el 9,3% de los fondos destinados a hospitales universitarios y que hubo nuevas reducciones presupuestarias en el sector educativo. Los firmantes vincularon esas medidas con las cuatro marchas federales universitarias hechas en Argentina desde que Milei llegó al Gobierno.

Las críticas a la situación de la industria y la represión en Argentina

El comunicado también cuestionó el impacto social de las políticas económicas del Gobierno. Según explicaron, desde el inicio de la gestión de Milei cerraron más de 28.000 empresas y se perdieron más de 341.396 puestos de trabajo registrados hasta julio de 2026. También apuntaron contra la política de represión, con fuertes críticas al denominado "protocolo antipiquetes" y recordaron el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad en una movilización de marzo de 2025.