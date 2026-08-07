Además de ser una competencia deportiva, la Fórmula 1 es un negocio enorme, con centenares de accionistas importantes involucrados en cada equipo, cuyo rendimiento puede llevar a la suba de las acciones en bolsa mediante diversos caminos. De ahí que algunos inversionistas compren acciones con la esperanza de desprenderse cuando el mercado ofrezca un buen precio por ellas, tal como sucede actualmente con Otro Capital en Alpine.

El grupo inversor lleva más de un año intentando vender su parte de la escudería francesa, aunque todavía no ha logrado hacerlo por las restricciones del Grupo Renault a la elección de compradores. Con esta situación en el medio, la revista Forbes lanzó un ranking con los equipos más valorados de la F1 y posicionó a Alpine en el séptimo lugar con un precio de 2450 millones de dólares, mientras que en la cima aparece Ferrari con 6000 millones.

No obstante, Flavio Briatore considera que la información de la revista financiera es errónea, considerando las ofertas que se han recibido por la parte minoritaria que pertenece a Otro Capital. “No, no, nosotros valemos más, porque tenemos una oferta, tenemos una por el 24% de Otro Capital, con una valoración de 3.200 millones”, comenzó el asesor de Alpine en una reciente entrevista con The Race.

De acuerdo con el italiano, el valor actual del equipo de Enstone ronda los 3500 millones, una diferencia de 1000 millones con respecto a lo planteado por Forbes. Acto seguido, Briatore recordó el momento en que vendió su parte para marcharse de la máxima categoría, momento en el cual la escudería, aunque estaba bien valorada, estaba lejos de su precio actual: “Vendí mi participación en Benetton y el valor del equipo era de 80 millones de dólares”.

Considerando la diferencia y el estado actual del equipo, que podría aumentar de precio ante la mejora de rendimiento que ha mostrado en el transcurso de este año, el asesor bromeó sobre la posibilidad de vender Alpine. “Si el equipo fuera mío, ya lo habría vendido”, lanzó Briatore, que puso precio de entre 3500 y 4000 millones de dólares ante una eventual venta.

Alpine está sexto en el campeonato.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026