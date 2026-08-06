La nueva era de la Fórmula 1 no tuvo un buen recibimiento, sobre todo por los problemas de seguridad que trajo al inicio de la temporada, lo que obligó a realizar los primeros ajustes después de la tercera fecha en Suzuka. Si bien las modificaciones surtieron efecto e hicieron más dinámicas las carreras, la primera mitad de la temporada dejó claro a la FIA y a los equipos que la competencia no puede seguir en esta misma vía en 2027.

De hecho, las revisiones se alejaron de la idea del 50% equitativo entre la parte eléctrica y mecánica de las nuevas unidades de potencia, lo cual se suponía que iba a ser el eje característico de esta generación. Y es que al no haber cambiado las capacidades de la batería, que es idéntica a la del 2025, el proyecto se hizo insostenible por sí mismo, a tal punto de que la FIA tuvo que dar ciertas concesiones que se repetirían el próximo año.

Este error de cálculo en la nueva normativa técnica hace que la F1 tenga otros ajustes de cara al 2027, como el aumento de la capacidad a 4,5 MJ, lo que permitirá que el motor de combustión interna (ICE) sea capaz de alcanzar los 420 kW, mientras que el sistema eléctrico, el MGU-K, bajará a 300 kW, 50 menos que los actuales. No obstante, la baja de la potencia eléctrica se compensa con menos demanda de energía y una mejor distribución de la misma, además de un pico durante la recuperación hasta 375 kW.

Ahora bien, estas modificaciones forman parte de la primera fase, ya que la FIA planea hacer una serie de ajustes a largo plazo que se extenderían hasta 2028, de manera tal que ese año la competencia haya mejorado su nivel. Para esa temporada, las unidades de potencia tendrán una batería de 5 MJ y un ICE de 450kW, aunque el MGU-K se mantendrá en 300 kW, con el pico capaz de llegar a los 400 kW en recuperación.

La contracara de estos cambios será el aumento en el peso de los monoplazas, efecto contrario al que se buscaba cuando se anunció el reglamento actual bajo la promesa de coches más ligeros y más espacio en la pista. Al mismo tiempo, el alivio del estrés al motor será evidente y aumentará la flexibilidad, especialmente para circuitos que demanden ajustes más específicos para evitar el superclipping.

La actual temporada terminaría en Abu Dhabi.

Las 12 fechas que quedan de la F1 2026