El auto chino más vendido, pero no es de una marca asiática y presentó una nueva versión en Argentina

Ford Argentina presentó oficialmente el Territory Platinum, la versión más exclusiva y sofisticada de su SUV mediano más popular en el país. Este modelo, producido en China a través de una alianza global, se posiciona como el vehículo de origen chino más patentado en Argentina sin pertenecer a una marca de ese país, gracias a su adaptación especial para el mercado sudamericano.

El Territory Platinum se basa en la versión Titanium, pero suma detalles estéticos únicos que le dan un aire más elegante y moderno. Entre las novedades exteriores, luce un acabado bitono con techo, espejos y paragolpes trasero en negro, una parrilla con diseño tipo antifaz, faros LED, barra central iluminada y llantas exclusivas de aleación de 19 pulgadas. Está disponible en blanco y en un nuevo color Azul Oceánico.

Todos los detalles de la nueva Ford Territory

En el interior, el ambiente es luminoso y refinado, con tapizados símil cuero microperforado y zócalos con el nombre de la versión. Además, incorpora un sistema de sonido premium con 10 parlantes y subwoofer. Conserva la tecnología de la versión Titanium, que incluye un cuadro de instrumentos digital de 12 pulgadas, una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, techo panorámico de dos paneles y portón trasero eléctrico con función manos libres.

La seguridad se potencia con el paquete Ford Co-Pilot360, que ofrece frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril con centrado, control de crucero adaptativo con función Stop&Go, sensores delanteros y cámara de visión 360°. Además, la conectividad es un punto fuerte, ya que incluye sin costo la aplicación Ford App para controlar funciones desde el celular, como arranque remoto, bloqueo, climatización previa y diagnóstico en tiempo real, con actualizaciones de software remotas que no requieren visita al taller.

En cuanto a la mecánica, el Territory Platinum mantiene el motor naftero 1.8 litros turbonafta con 185 CV y 320 Nm de torque, acoplado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades y tracción delantera. La gama también ofrece una versión híbrida para quienes buscan una alternativa más eficiente.

Con un precio sugerido de $60.850.000 para agosto de 2026, el Territory se ofrece en cuatro versiones en Argentina: la SEL de entrada ($48.861.930), la Trend HEV híbrida ($54.468.500), la Titanium ($56.908.020) y la nueva Platinum como la más equipada y exclusiva.

Los números avalan el éxito del Territory en el mercado local. En lo que va de 2026, acumula más de 12.000 unidades patentadas, ubicándose entre los cinco vehículos más vendidos del país y liderando su segmento con un 22% de participación y un promedio mensual de más de 1.700 unidades. Desde su lanzamiento en 2020, superó las 40.000 unidades comercializadas, con un salto notable de 5.914 vehículos en 2024 a 14.066 en 2025.