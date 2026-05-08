Ford reduce casi 4 millones el precio de uno de sus modelos

Una automotriz bajó 4 millones de pesos a uno de sus modelos.

Ford Argentina aplicó una reducción significativa en el precio de varios de sus vehículos, con la Ford Everest como uno de los protagonistas. El SUV mediano, que antes costaba $93.292.200, ahora se consigue por $89.560.510, una baja que se concretó en apenas dos meses y que forma parte de una estrategia comercial más amplia.

Esta rebaja se enmarca en un contexto donde la eliminación de la segunda escala del impuesto interno sobre autos generó una caída generalizada de precios en el mercado local. La modificación no solo afectó a los modelos que estaban directamente gravados, sino también a aquellos cercanos al límite impositivo, lo que impulsó a los fabricantes a ajustar sus tarifas.

Las bajas no fueron iguales para todos los vehículos: mientras algunos modelos registraron caídas superiores al 25%, otros rondaron el 10%. En promedio, las reducciones se ubicaron cerca del 15,3%, pero cada marca definió su estrategia según el posicionamiento de sus productos.

El impuesto interno, reinstaurado en 2020 con dos escalas, vio suspendida la escala 1 en febrero de 2025 y ahora se eliminó la segunda, que había bajado del 35% al 18% en el último año. Esto permitió que los autos de gama alta, como varios de Ford, ajustaran sus precios a la baja de forma considerable.

Qué otros modelos bajaron sus precios

Además de la Everest, otros modelos de Ford también sufrieron rebajas importantes. El Mustang Dark Horse disminuyó un 22%, pasando de USD 97.000 a USD 75.000. El Mustang GT bajó un 27,7%, desde USD 90.000 a USD 65.000, mientras que el Bronco Badlands se redujo un 26%, de USD 100.000 a USD 74.000.

Las populares pickups Ford F-150 también vieron una rebaja de USD 10.000 gracias al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que habilita un cupo anual sin aranceles para 10.000 unidades. Así, las versiones Lariat Híbrida, Tremor y Raptor ajustaron sus precios a USD 80.000, USD 85.000 y USD 105.000, respectivamente.

La Ford Everest se distingue por su motorización: utiliza el chasis robusto de la pick-up Ford Ranger y cuenta con un motor naftero Ecoboost 2.3 litros turbo de cuatro cilindros que entrega 300 CV y 446 Nm de torque. A esto se suma una transmisión automática de 10 velocidades y tracción integral, características que le dan mayor solidez y eficiencia frente a opciones diésel tradicionales.

La versión Titanium, la única disponible, incluye comodidades como el plegado eléctrico de la tercera fila de asientos para ampliar el espacio de carga hasta 1.823 litros, doble techo solar y un interior con materiales suaves al tacto que mejoran la sensación de calidad. Además, el motor naftero aporta un funcionamiento más silencioso comparado con los diésel.