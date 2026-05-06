Cuál es la nueva SUV china que flota sobre el agua.

El Yangwang U8 es un SUV 4x4 eléctrico de autonomía extendida (EREV) que lanzó la marca china de lujo Build Your Dreams (BYD). Lo que más llama la atención de este vehículo todoterreno es su capacidad para mantenerse flotando en el agua durante media hora, un dato que revolucionó el sector off-road.

Este modelo está disponible en dos versiones: Premium Edition y Off-road Master Edition, con un precio cercano a los US$150.000. En cuanto a dimensiones, mide 5.319 mm de largo, 2.050 mm de ancho y 1.930 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.050 mm, ubicándose entre un Ford Explorer y un Chevrolet Suburban. El peso en vacío es de 3.460 kg y puede transportar hasta cinco personas, sin opción a una tercera fila de asientos.

El Yangwang U8 se apoya en una plataforma e4 y tiene un sistema hidráulico llamado Disus-P, que permite modificar la altura de la carrocería hasta 150 mm. Su motor naftero de 2.0 litros funciona como generador para la batería Blade de 49,05 kWh con química LFP, integrada en el chasis gracias a la tecnología Cell-to-Chassis (CTC). Su autonomía es de 180 km según el ciclo CLTC, pero puede alcanzar hasta 1000 km combinando la batería con un tanque de combustible de 75 litros.

La propulsión incluye cuatro motores eléctricos de 220 kW cada uno, sumando un total de 880 kW (1.197 hp) y un torque máximo de 1.280 Nm. La velocidad máxima está limitada a 200 km/h, y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos. Además, admite carga rápida de corriente continua hasta 110 kW, lo que permite cargar la batería del 30% al 80% en 18 minutos. También ofrece descarga vehículo a carga (VTL) de 6 kW para alimentar dispositivos externos hasta 25 horas.

En tecnología, el SUV incorpora el sistema SoC Nvidia Drive Orin con una potencia computacional de 508 TOPS, alimentado por 38 sensores que incluyen tres lidars, 13 cámaras, 12 radares ultrasónicos y cinco radares de ondas milimétricas. Cuenta con sistema de asistencia al conductor L2 ADAS para mayor seguridad y confort.

El interior es un lujo para los sentidos, con abundante cuero Nappa y seis pantallas gigantes: un cuadro de instrumentos de 23,6” para el conductor, una pantalla central de 12,8” y otra de infoentretenimiento de 23,6” para el copiloto. Los pasajeros traseros tienen dos pantallas instaladas en los respaldos de los asientos delanteros, y una última pantalla LCD está en la consola entre los asientos traseros. También suma un head-up display de realidad aumentada de 70” y un sistema de sonido de 22 altavoces Dynaudio.

Modo navegación y flotación

El Yangwang U8 puede flotar, como todo buen todoterreno que se precie. La versión Premium soporta hasta 1000 mm de profundidad, mientras que la Off-road Master llega a 1400 mm gracias a un esnórquel. Al activar el modo de vadeo, el vehículo utiliza sus sensores para monitorear el entorno, la profundidad y el deslizamiento de las ruedas. Si supera el límite de profundidad, se activa automáticamente el modo de flotación de emergencia.

En ese momento, el motor de combustión se apaga, el sistema Disus-P eleva la suspensión al máximo, las ventanas se cierran, el aire acondicionado pasa a circulación interna y el sunroof se abre para facilitar una salida de emergencia. Además, la pantalla central muestra la profundidad y la posición del agua. El vehículo puede mantenerse a flote durante 30 minutos y avanzar a 3 km/h, incluso realizando giros mientras flota.